Milers de persones prenen els carrers d'Israel per exigir a Netanyahu un acord pels ostatges

MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -

Milers de persones han sortit aquest diumenge als carrers de les principals ciutats israelianes per secundar les convocatòries per exigir al primer ministre, Benjamin Netanyahu, un acord per a l'alliberament dels ostatges que retenen les milícies palestines a la Franja de Gaza, unes protestes avivades per la troballa l'última nit dels cadàvers de sis dels segrestats al sud de l'enclavament palestí.

La Policia israeliana ha arribat a detenir a una trentena de persones a Tel Aviv i a altres cinc a Jerusalem durant una jornada en el qual diversos manifestants i un oficial han resultat ferits, segons el diari israelià 'The Times of Israel'.

La concentració més nombrosa ha estat un cop més al centre de Tel Aviv, on els manifestants han omplert els carrers adjacents a la caserna general de les Forces Armades israelianes en el que, segons dades dels organitzadors, s'ha convertit en la major mobilització des de l'inici de l'escalada bèl·lica a la Franja de Gaza amb uns 300.000 participants en Tel Aviv i altres 200.000 en la resta del país, si bé la Policia encara no ha donat la seva xifra.

En la manifestació s'han exhibit els taüts simulats de les sis últimes víctimes israelianes del conflicte, tots ells coberts amb banderes israelianes.

Poc després, els manifestants han irromput en l'autopista Ayalon, punt freqüent d'enfrontaments amb la Policia, que en aquesta ocasió no ha pogut impedir el tall per la presència de milers de persones en la calçada.

Els assistents han arribat a incendiar objectes en l'autopista per forçar la paralització del tràfic. En alguns punts els agents s'han enfrontat als manifestants, als quals han desallotjat després de tres hores d'enfrontaments.

Finalment els agents han emprat magranes aturdidores i han carregat contra els manifestants. La diputada del Partit Laborista Naama Lazimi ha resultat afectada per una de les magranes, informa la premsa en hebreu.

Mentre, a Jerusalem, la manifestació ha estat enfront de la seu de la Knesset o Parlament israelià, on han anunciat a més una nova protesta per al dilluns a les 12.00 hores, coincidint amb la reunió del Consell de Ministres.

"Membres del Govern: aneu a aprendre per les dolentes el que és important per a aquesta nació. No aneu a tenir ni un moment de silenci", ha advertit un dels convocants, segons recull 'The Times of Israel'.

Aquest mateix diumenge el principal sindicat israelià, Histadrut, ha anunciat la convocatòria d'una vaga general per a aquest dilluns per exigir a Netanyahu un acord. Diversos partits polítics de l'oposició i fins i tot institucions públiques s'han sumat a la convocatòria.

Precisament el secretari general d'Histadrut, Arnon Bar-David, ha participat en la manifestació de Tel Aviv. "El país sencer per a matí", ha proclamat. "La paraula clau aquí és abandó" dels ostatges, del sud, del nord i "l'increïble abandó de l'economia" mentre "els fons de la coalició van a càrrecs governamentals innecessaris".