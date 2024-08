Israel assegura que han mort 19 "terroristes" d'Hamás i Yihad Islàmica a l'escola Al Tabin de Gaza

MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

Les Forces Armades israelianes han assegurat aquest dissabte que en el bombardeig sobre l'escola d'Al Tabin de la ciutat de Gaza han mort almenys 19 "terroristes" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) i de Yihad Islàmica, i han insistit que era un centre de comandament de les milícies palestines. Les autoritats gazatís asseguren que han mort més de 100 persones, totes civils.

"Avui (dissabte) les Forces de Defensa d'Israel i el Shin Bet (serveis secrets) han atacat els terroristes que operaven a la caserna general militar situada en una mesquita del complex escolar Al Tabin", ha dit un comunicat militar.

La investigació de la intel·ligència israeliana hauria "confirmat" que han mort "almenys 19 terroristes de l'organització terrorista Hamás i de Yihad Islàmica que van actuar per perpetrar activitats terroristes contra les forces militars (israelianes) i contra l'Estat d'Israel des de dins del territori", ha afegit. El text inclou els noms i fotografies dels supòsits terroristes morts en l'atac.

El document de les Forces Armades israelianes explica que es van utilitzar tres "projectils de precisió" i subratlla que "segons els experts, no poden causar danys que coincideixin amb les informacions que ha difós l'oficina d'informació del govern de Gaza".

Així mateix sostenen que "no es van causar danys substancials al recinte on es reunien els terroristes, com es veu en la fotografia del recinte després de l'atac", en referència a una imatge d'abans i després de l'atac que inclou el comunicat.

Israel ha ressaltat a més que "abans de l'atac es van prendre mesures per reduir les possibilitats de danyar civils, inclòs l'ús d'armament de precisió amb una ogiva reduïda i la utilització d'informació precisa d'intel·ligència".

En canvi, retreu Hamás que "viola sistemàticament el dret internacional i opera des de refugis civils, utilitzant la població com a escut humà per a l'activitat terrorista".

L'atac israelià sobre l'escola ha provocat més d'un centenar de morts i 150 ferits, segons dades del Ministeri de Sanitat del Govern gazatí, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica. El bombardeig ha estat condemnat a nivell internacional pels països àrabs i musulmans, la UE, Espanya, França, Irlanda o Regne Unit.