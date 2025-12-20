Dos palestins morts, un d'ells de 16 anys, per trets de militars israelians a Cisjordània

Europa Press/Contacto/Mohammed Turabi
MADRID 20 des. (EUROPA PRESS) -
Dos palestins, un de 16 i un altre de 22 anys, han mort aquest dissabte en dos incidents a prop de Jenín, al nord de Cisjordània, en els quals militars israelians han obert foc contra els ara morts.
Una de les víctimes seria Ryan Muhamad Abdulqader Abú Mualla, de 16 anys, qui va ser tirotejat per forces israelianes a Qabatiya, segons ha confirmat el Ministeri de Sanitat palestí. Les autoritats israelianes retenen encara el cos, denuncia.
Abú Mualla va morir durant una incursió militar israeliana en aquesta zona situada al sud del campament de refugiats de Jenín. Veïns de la zona citats per l'agència de notícies palestina WAFA asseguren que els militars van impedir al personal d'una ambulància de la Mitja Lluna Vermella atendre al menor, que va estar sagnant durant un llarg període de temps fins que finalment va morir.
Les Forces Armades israelianes han informat que paracaigudistes han elimnat a dos "terroristes", un a Qabatiya, on "un terrorista va llançar un maó contra els militars". "Van respondre obrint foc i van eliminar al terrorista", ha destacat el comunicat militar.
D'altra banda, ha mort Ahmad Saed Ziyud, de 22 anys, tirotejat per forces israelianes a la ciutat de Silat a l'Hariziya, també prop de Jenín, segons el Ministeri. La Mitja Lluna Vermella assegura que Al Zariziya va rebre un tret en el pit.
L'Exèrcit d'Israel ha explicat que "un terrorista va llançar un artefacte explosiu contra els militars, que van respondre obrint foc i eliminant al terrorista". "En tots dos incidents no va haver-hi baixes entre les nostres forces", ha destacat.
Segons el balanç de les autoritats palestines un total de 62 palestins han mort només a la regió de Jenín des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana el 7 d'octubre de 2023.