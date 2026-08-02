Almenys vuit palestins morts en una nova onada d'atacs israelians sobre la Franja de Gaza

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MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys vuit palestins han mort, inclòs un menor d'edat, i diversos més han resultat ferits en una nova sèrie d'atacs executats en la matinada d'aquest diumenge per l'Exèrcit d'Israel contra diferents punts de la Franja de Gaza, a pesar l'alto-el-foc en vigor des d'octubre de 2025.
Un primer atac amb drons sobre el barri d'Al Sabra, de la ciutat de Gaza, s'ha saldat amb la mort d'almenys tres persones de la mateixa família: Abdulá Adnan Abú al Taif, la seva esposa, Abeer Kamal Kazem Anan, i el fill de tots dos, Azzam Abdulá Abú al Taif, menor d'edat, tal com recull l'agència de notícies palestina Saneu.
A aquestes víctimes se sumen dos morts més --un home identificat com Kamal Nabhan Abú Muailiq i la seva esposa, Huda Jaled Abú Muailiq-- i un nombre indeterminat de ferits després d'un impacte d'un dron contra un edifici residencial registrat en la localitat de Deir al Balá, a la zona central de l'enclavament, segons ha informat.
A més, els equips de la Defensa Civil de Gaza han confirmat la mort de tres persones en atacs perpetrats contra la zona d'Al Qarara, a la meridional ciutat de Jan Yunis. Es tracta del matrimoni Mahmud Zaki a l'Hams i Fátima Bahlul, i el seu fill, Ahmed Mahmud a l'Hams, d'acord a Saneu.
Aquest dissabte, el Ministeri de Salut palestí ha anunciat que el nombre de morts pels atacs israelians sobre la Franja de Gaza ha ascendit a 73.349 i 174.162 ferits des del 7 d'octubre de 2023, data en la qual va començar el conflicte.
El Ministeri ha afegit que, des que va entrar en vigor l'acord d'alto-el-foc acordat l'11 d'octubre de l'any passat, el nombre de morts ha ascendit a 1.222, als quals se li sumen 4.053 ferits, dels quals només s'han pogut recuperar un total de 804 cadàvers.