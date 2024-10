Israel mata a un presumpte líder d'Hamás que preparava un atemptat "imminent" a Cisjordània

L'Exèrcit israelià identifica al mort com el comandant d'Ezzeldin al Qassam en Tulkarem

MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Forces Armades israelianes han informat aquest dissabte que han matat a un suposat líder del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), identificat com a Islam Yamil Odé, al que acusen de preparar un "atemptat terrorista imminent".

L'operació ha estat duta a terme en el matí del dissabte per efectius de les forces policials d'elit i de la unitat de reconeixement de la Brigada Kfir de les Forces Armades israelianes a la ciutat cisjordana de Tulkarem, on el mort exercia abans de la seva mort com a comandant local de les milícies d'Hamás.

Les forces israelianes van envoltar un edifici i van engegar la tàctica de la "olla de pressió" que implica una escalada progressiva del foc emprat contra un immoble per obligar al sospitós a sortir. Odé va obrir foc des de l'edifici i finalment va morir en el tiroteig. En el cotxe del sospitós han estat trobades armes i materials que podrien haver-se utilitzat per fabricar una bomba.

Mitjans palestins han informat que el setge a l'edifici va durar hores i han confirmat citant al Ministeri de Sanitat palestins que el mort és Islam Yamil Odé, de 29 anys. Poc després, l'Exèrcit d'Israel també confirmava la identitat del mort, a qui va descriure com el comandant per Tulkarem del braç armat d'Hamás, les Brigades Ezzeldin al Qassam. El seu predecessor havia mort aquest mateix mes en una operació israeliana.

Segons la versió israeliana, Odé pertanyia a una xarxa d'Hamás en Tulkarem i va participar junt amb Zahi Ufi --mort en un atac aeri el 3 d'octubre-- en la preparació d'un atac coincidint amb l'aniversari de l'atac de les milícies gazatíes del 7 d'octubre de 2023.

"Després de l'assassinat d'Ufi, Odé es va convertir en el comandant de la xarxa i en els últims dies estava preparant més atacs", ha destacat el comunicat de les Forces Armades israelianes.