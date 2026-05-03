OPEP+ augmenta en 188.000 barrils diaris la seva oferta a partir de juny després de la sortida de EAU

Europa Press/Contacto/He Canling - Arxiu
MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -
L'Organització de Països Exportadors de Petroli en el seu format ampliat OPEP+ ha anunciat que incrementarà en 188.000 barrils diaris de cru la seva oferta per a juny segons un acord aconseguit en la seva primera reunió després de la sorprenent decisió anunciada aquesta setmana per Unió dels Emirats Àrabs de retirarse del grup en plena guerra d'Iran.
Al final de la seva reunió virtual d'aquest passat dissabte, els set països de l'OPEP+ que prèviament van anunciar ajustos voluntaris addicionals a l'abril i novembre de 2023 (Algèria, l'Iraq, Kuwait, Aràbia Saudita, Kazakhstan, Oman i Rússia) han decidit posar en marxa un "ajust de producció" a partir del mes que ve, segons un comunicat de l'organització publicat avui diumenge.
Tots aquests països s'han compromès a "seguir supervisant i avaluant d'a prop les condicions del mercat" i han reafirmat la importància de "adoptar un enfocament prudent i mantenir plena flexibilitat per augmentar, pausar o revertir l'eliminació gradual dels ajustos voluntaris de producció", inclosos els acordats fa tres anys.
D'altra banda i en el que concerneix a Unió dels Emirats Àrabs, la petroliera insígnia del país, l'Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), també ha anunciat una iniciativa per accelerar els seus plans de creixement a través d'adjuicaciones de projectes que abasten exploració, producció, refinat i comercialització de cru per valor d'uns 46.000 milions d'euros, segons un comunicat recollit per Bloomberg.