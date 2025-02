OpenAI, propietària de ChatGPT, rebutja oficialment l'oferta de compra d'Elon Musk per 97.400 milions

MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -

L'empresa d'intel·ligència artificial propietària de ChatGPT, OpenAI, ha rebutjat formalment l'oferta de compra de 97.400 milions de dòlars (uns 92.800 milions d'euros) presentada per un grup d'inversors encapçalat pel multimilionari Elon Musk.

"OpenAI no està a la venda i la junta ha rebutjat per unanimitat l'últim intent del senyor Musk de pertorbar la seva competència. Qualsevol possible reorganització d'OpenAI enfortirà la nostra organització sense finalitats de lucre i la seva missió de garantir que la intel·ligència artificial beneficiï tota la humanitat", ha comunicat el president d'OpenAI, Bret Taylor.

Musk, que va ser cofundador d'OpenAI fa deu anys, abans de llançar una startup d'intel·ligència artificial competidora, va reunir un grup d'aliats adinerats per fer una oferta de compra dels actius de l'organització. El seu advocat, Marc Toberoff, va presentar l'oferta a la junta directiva d'OpenAI.

L'oferta va ser rebutjada pel director executiu, Sam Altman, que en una frase breu a X va escriure: "No, gràcies, però comprarem Twitter per 9.740 milions de dòlars si vols".

Precisament, Musk va presentar l'any passat una demanda contra OpenAI i Altman en què al·legava que els fundadors de la companyia s'havien desviat de la missió original de desenvolupar intel·ligència artificial per a benefici de la humanitat.

En l'actualitat, OpenAI continua sent una organització sense ànim de lucre però immersa en un procés de transició cap a un model de negoci lucratiu per, segons la companyia, assegurar el capital necessari amb l'objectiu de desenvolupar millors models d'intel·ligència artificial.