ONU.- Guterres lamenta "profundament" la suspensió de les negociacions pel Tractat de Plàstics

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha expressat aquest divendres el seu pesar per la suspensió de les negociacions sobre el Tractat de Plàstics per falta de consens.
"Lamento profundament que, malgrat els sincers esforços realitzats, les negociacions per aconseguir un instrument internacional jurídicament vinculant sobre la contaminació plàstica, inclòs el mitjà marí, hagin conclòs sense aconseguir un consens", ha manifestat el secretari general de l'ONU.
Amb tot, Guterres ha volgut aplaudir "la determinació" dels Estats membre a l'hora d'intentar aconseguir un acord marc per "combatre la pol·lució dels plàstics" i la seva voluntat de "seguir participant en el procés, units en un propòsit, per aconseguir el tractat que el món necessita per enfrontar aquest desafiament monumental per a les persones i el medi ambient".
L'ONG WWF, a través del seu coordinador de conservació de WWF, Luis Suárez, ha lamentat que la suspensió de les negociacions s'ha produït a causa que "un nombre molt limitat" de països "manté ostatges a la resta" per "interessos de les seves indústries petrolíferes".
En concret, segons declaracions a Europa Press, ha parlat dels Estats Units (EUA), Rússia, l'Iran, Cuba, Itàlia i Aràbia Saudita, que segons diu "porten aquests deu dies de negociacions" a Ginebra (Suïssa) "maniobrant perquè no es faci un Tractat".