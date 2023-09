Una ONG denuncia l'arrest del pare de Mahsa Amini per part de la Guàrdia Revolucionària iraniana

MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -

L'ONG Hengaw ha denunciat aquest dissabte la "detenció il·legal" d'Amjad Amini, pare de Mahsa Amini, la jove kurda de 22 anys que va morir fa just un any sota custòdia policial després de ser arrestada per no portar ben posat el vel.

D'acord amb un comunicat emès per l'organització al seu web, Amjad Amini ha estat arrestat per la Guàrdia Revolucionària de l'Iran tan bon punt ha sortit de casa seva, i ha estat traslladat a "un lloc desconegut".

Malgrat que les autoritats iranianes havien advertit la família que no celebressin l'aniversari de la mort de la seva filla, els Amini van anunciar que "com qualsevol família en dol", anirien a la tomba de Mahsa.

Segons l'organització, l'ambient a la ciutat de Saqqez, als voltants del domicili de la família Amini i els carrers que condueixen cap a la tomba de Mahsa, està "altament militaritzat" amb les forces de seguretat desplegades i armades a la localitat.