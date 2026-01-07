Una ONG denuncia 36 morts, inclosos dos agents, en deu dies de protestes a l'Iran

Europa Press/Contacto/Handout/Office Of - Arxiu
MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -
Almenys 36 persones, inclosos dos membres de les forces de seguretat iranianes, han mort des de l'inici fa més d'una setmana de les protestes en una trentena de províncies del país centreasiàtic a causa de la deterioració de la situació econòmica i la crisi energètica, segons organitzacions de Drets Humans.
L'associació de defensa dels Drets Humans HRANA, amb seu als Estats Units, ha informat aquest dimarts que en els deu primers dies de protestes s'han comptabilitzat 36 morts, totes de manifestants a excepció de dos agents, i almenys 2.076 detencions.
El grup ha assenyalat en el seu balanç diari que 92 localitats de 27 províncies han estat escenari de concentracions i ha denunciat que la violència de les forces de seguretat s'ha estès a hospitals i centres de salut, on "algunes instal·lacions han estat intervingudes i atacades".