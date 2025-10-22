Una onada d'atacs russos deixa almenys dos morts a Kíiv

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort aquest dimecres a Kíiv a causa d'una onada d'atacs russos amb míssils i drons contra la capital d'Ucraïna durant la nit i la matinada, que també ha causat incendis i danys en múltiples edificis.
"Tenim informació sobre una persona morta en un atac en el districte de Dnipró", ha afirmat al seu canal de Telegram el cap de l'Administració Militar de Kíiv, Timur Tkachenko, després d'advertir d'un incendi en un gratacel de la zona. Amb prou feines una hora després, ha alertat que "la xifra de morts a la capital ha augmentat a dues", enviant les seves condolences a les famílies.
El responsable ha notificat així mateix que almenys altres dues persones han resultat ferides en els atacs i ha advertit que "el nombre d'infraestructures residencials afectades està augmentant, desafortunadament".