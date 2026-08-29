Una onada d'atacs russos contra centres logístics a Kíiv deixa almenys sis ferits i més de 200 evacuats

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MADRID 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys sis persones han resultat ferides i més de 200 han hagut de ser evacuades durant aquesta passada nit després d'una nova onada d'atacs russos contra diversos centres logístics a la regió ucraïnesa de Kíiv, segons han confirmat tant autoritats locals com el propi Ministeri de Defensa rus.
Els atacs han estat especialment intensos al municipi de Butxa, on els bombers segueixen combatent contra un incendi "de grans proporcions" declarat en un dels centres, segons ha informat l'administrador regional Timur Tkachenko.
El Ministeri de Defensa rus ha confirmat que "drons d'atac i armes aèries d'alta precisió" van atacar centres de "transport i logística" emprats de manera subrrepticia per emmagatzemar equip militar.
Rússia parla d'atacs a Txaikin, Kalínivka i Milaya, els magatzems dels quals guardaven des de components dels míssils de creuer de llarg abast Flamingo fins a propulsors per als vehicles aeris no tripulats de llarg abast FP-1/FP-2.