Una onada de bombardejos israelians al centre de Gaza deixa almenys 150 morts i desenes de ferits

Els atacs s'han concentrat a Nuseirat, on l'exèrcit ha alliberat amb vida quatre ostatges en mans de les milícies palestines

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys 150 persones han mort i desenes han resultat ferides com a conseqüència d'un nou atac israelià llançat aquest dissabte contra diverses zones del centre de Gaza, principalment al campament de refugiats de Nuseirat, escenari d'una operació de l'exèrcit d'Israel que s'ha saldat amb el rescat amb vida de quatre ostatges en mans de les milícies palestines.

"Almenys 150 màrtirs han mort en horribles massacres comeses per l'ocupació a Nuseirat", segons ha fet saber el Ministeri de Salut de la Franja de Gaza en un escarit comunicat, recollit pel diari 'Filastin', afí al moviment islamista, mentre testimonis de l'agència oficial de notícies palestina, WAFA, parlen d'un bombardeig "sense precedents" que ha durat més d'una hora, a Nuseirat, Deir al-Balah, Zueida i Bureij.

El ministeri gazià, sota control de Hamas, ha denunciat per la seva banda un "gran nombre de morts i ferits" en aquest atac israelià contra el camp de refugiats i que descriu com una "horrible massacre", com també ho ha fet el portaveu de la Presidència de l'Autoritat Palestina, Nabil Abú Rudeina.

"Aquesta massacre és una continuació de la guerra genocida a la qual està exposat el poble palestí", ha declarat abans de demanar un cop més la intervenció immediata de la comunitat internacional i del Consell de Seguretat de l'ONU perquè "obliguin les autoritats d'ocupació a aturar immediatament totes aquestes accions, que violen totes les resolucions internacionals".

A més, en un comunicat publicat a la seva pàgina de Facebook, el Ministeri gazià declara que la major part de les víctimes són "dones i nens" que estan arribant en aquests moments a l'Hospital dels Màrtirs d'Al-Aqsa, a la veïna Deir al-Balah.

El Ministeri alerta que el saturat sistema d'ambulàncies està incapacitat per atendre totes les peticions de socors originades pels bombardejos, que a més s'han estès als voltants del centre mèdic on estan rebent atenció mèdica les víctimes, segons fonts palestines.

OPERACIÓ DE RESCAT

Poques hores després del començament del bombardeig, Israel ha anunciat l'alliberament de la jove Noa Argamani i de tres homes, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov i Shlomi Ziv, tots ells segrestats durant el festival de música Supernova, un dels principals objectius de l'atac de les milícies.

L'alliberament ha tingut lloc després d'una operació simultània contra dos amagatalls de les milícies de Hamas "al cor del campament de refugiats". Argamani va ser alliberada en un i els altres tres ostatges van ser extrets del segon objectiu.

L'atac contra Nuseirat ha estat confirmat per l'Exèrcit israelià i segueix als que van tenir lloc dimecres contra una escola de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Pròxim Orient (UNRWA), que segons les autoritats gazianes va matar 40 persones, i dijous, que va acabar amb la vida de l'alcalde del campament, Iyad al-Maghari. Israel, en resposta, ha assegurat que a l'escola hi havia almenys 17 terroristes de Hamas, morts en l'atac.

HAMAS AVISA ISRAEL QUE NO POT "IMPOSAR" LA SEVA "VOLUNTAT"

En la seva reacció a l'atac al centre de Gaza, el líder polític de Hamas, Ismail Haniye, ha avisat Israel que no podrà "imposar la seva voluntat a força de "massacres com la d'aquest dissabte".

"Si els ocupadors creuen que ens poden imposar la seva voluntat per la força és que estan delirant", ha indicat. "Han fracassat en l'àmbit militar, en l'àmbit polític i en l'àmbit moral", segons ha fet saber en un comunicat, recollit pel diari 'Filastin', afí al moviment islamista.

Haniye ha afirmat que, a més, no acceptarà cap tipus d'acord amb Israel "que no redundi en la seguretat, que és el que va primer i és principal, per al poble palestí".