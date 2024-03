Obren les urnes per les eleccions presidencials de Rússia a Moscou i les regions russes més occidentals

Rússia vota per revalidar el mandat de Putin després de la campanya marcada per la guerra a Ucraïna i davant d'una limitada oposició

MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -

Els centres de votació de la capital de Rússia, Moscou, i de les regions que tenen el seu mateix fus horari, les més occidentals i entre les quals es troben les províncies ucraïneses de Donetsk, Luhansk, i Kherson, annexionades per Rússia al 2022, en unes eleccions en les quals el president, Vladímir Putin, parteix com a principal favorit davant l'absència d'una oposició real que desafiï a un mandatari que segueix sembrant dubtes a nivell internacional sobre la seva legitimitat democràtica.

Aquests col·legis electorals han obert les seves portes a les 8.00 (hora local, 6.00 hora peninsular espanyola) i tancaran a les 20.00 hores, estant oberts durant tres dies, des d'aquest divendres al diumenge. Les primeres regions a obrir els centres de votació han estat les regions de Kamtxatka i Txukotka, els territoris més orientals de Rússia, que la seva obertura ha tingut lloc a les 21.00 hora peninsular espanyola.

Si bé la majoria dels vots es dipositaran entre el divendres i el diumenge als col·legis electorals de tot el país, el vot per correu va començar fa gairebé una setmana a l'exterior, incloses algunes zones de l'est d'Ucraïna annexionades per Rússia al 2022, malgrat que algunes àrees segueixen baix control ucraïnès.

Des de Kíiv denuncien amenaces i actes de violència precisament contra els residents d'aquestes províncies, a els qui s'estaria pressionant perquè acudeixin a les urnes contra la seva voluntat, alguna cosa que ha estat rebutjat des de Moscou, que insisteix a considerar Kherson, Zaporíjia, Donetsk i Luhansk com a regions "alliberades".

Són molts els que estipulen que no es tracten d'uns comicis normals: el poder de Putin sobre el sistema electoral rus ja ha provocat en el passat crítiques i condemnes per presumpte frau electoral.

La llista de candidats a la Presidència s'ha vist reduïda a quatre després que Boris Nadezhdin --l'únic candidat crític amb la guerra a Ucraïna-- quedés fos de la carrera electoral. A ell se sumen més d'una desena de polítics les candidatures dels quals han estat rebutjades per la Comissió Electoral Central, per la qual cosa Putin únicament compta amb tres rivals, cap d'ells prou fort com per amenaçar el seu lloc en el Kremlin.