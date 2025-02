Obren les urnes per a les eleccions a Kosovo davant un futur europeu complex i amb fortes tensions amb els EUA.

MADRID 9 febr. (EUROPA PRESS) -

Els centres de votació a Kosovo han obert les portes aquest diumenge a les 07.00 (hora local) en unes eleccions legislatives en què el partit del primer ministre Albin Kurti, Vetëvendosje (Moviment per l'Autodeterminació), parteix com a preferit tot i que ja sense expectatives de repetir el gran triomf del 2021, arran de l'erosió de la seva figura després de quatre anys de conflicte obert amb Sèrbia, enmig d'una paràlisi gairebé endèmica en les negociacions d'integració amb la Unió Europea i, sota la nova administració Trump, la completa desconfiança de la Casa Blanca.

Aproximadament 1,9 milions de persones estan convocades a votar fins a les 19.00 hora local (mateixa hora a l'Espanya peninsular i les Balears), en uns comicis en què per formar govern, un partit o coalició ha d'obtenir la majoria de 61 diputats. Es reservaran 100 escons als partits albanesos i els vint restants a les minories nacionals: serbis, turcs, romanís i bosnians.

El primer ministre ha fet campanya convençut absolutament d'una victòria directa del seu partit de centreesquerra principalment gràcies al que va declarar com un èxit rotund del seu programa econòmic. Confia que no caldrà entaular converses amb els dos rivals principals: el Partit Democràtic de Kosovo (PDK) --el fundador del qual, Hashim Thaçi, està imputat per crims de guerra pel Tribunal Especial per a Kosovo-- i la conservadora Lliga Democràtica de Kosovo (LDK), de Lumir Abdixhiku.

La decisió queda en mans dels votants, inclosos els de la diàspora, que emetran els vots per elegir 120 diputats de 26 agrupacions polítiques i un candidat independent.

Al nord de Kosovo cal destacar que Llista Sèrbia, considerat com l'extensió política de Belgrad i força dominant a la zona, ha decidit participar en aquests comicis després dels seus boicots en les últimes eleccions locals per fer-se amb el control dels deu escons assegurats per a la minoria sèrbia.

La Unió Europea (UE) ha desplegat una missió d'observació electoral que romandrà fins dimarts i avaluarà si les eleccions s'han celebrat.