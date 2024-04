Obren els col·legis electorals per a les eleccions generals de l'Índia

Comencen sis setmanes seguides de votacions per a un electorat que duplica el total de la població de la UE

Els col·legis electorals de l'Índia han obert aquest divendres a les 7.00 hores (hora local) per encetar uns comicis generals en què 970 milions de persones estan cridades a votar i les autoritats de les quals anticipen com la participació més gran d'un procés democràtic.

Les eleccions per als 543 escons de la Lok Sabha, la cambra baixa del parlament indi, duraran 44 dies, fins a l'1 de juny, i el resultat, que s'anunciarà tres dies després, decidirà el nou primer ministre del país amb l'actual mandatari, l'ultranacionalista Narendra Modi, com el destacat favorit per renovar el càrrec per segona vegada davant una fragmentada oposició.

Un 25 per cent dels escons estan reservats a la casta dàlit i a les tribus indígenes o adivasi de l'Índia, dos dels sectors socials més desfavorits. Cal recordar a més que, tot i que el Parlament indi va aprovar recentment una nova mesura per reservar un terç dels escons legislatius a les dones, l'aplicació d'aquesta llei s'ha ajornat fins després del 2024.

El procés està dividit en set fases de votació repartides durant sis setmanes. La segona fase tindrà lloc el 26 d'abril; la tercera el 7 de maig; la quarta el dia 13 d'aquest mes, i la cinquena i la sisena se celebraran els dies 20 i 26 de maig. La setena i final tindrà lloc l'1 de juny, tres dies abans de la publicació dels resultats, el 4 de juny, segons ha explicat el cap de la comissió, Rajiv Kumar.

És el procés més nombrós i també el més costós. Partits (més de 670) i candidats (més de 8.000) es van gastar el 2019 uns 8.500 milions de dòlars (uns 7.900 milions d'euros) en la campanya electoral, una xifra que la votació d'aquest any superarà gairebé amb tota probabilitat, segons estima el centre d'estudis del Carnegie Endowment for International Peace.

Els ciutadans podran dipositar la papereta a qualsevol del milió de cabines de vot que hi ha distribuïdes arreu del país --un mínim d'una cada dos quilòmetres, segons pretén la Comissió Electoral-- sota la mirada de més de 15 milions de voluntaris per atendre qualsevol dubte, fins i tot per si cal viatjar fins a Tashigang, a 4.600 metres d'altura, on el 2019 hi havia la cabina de votació a més altitud del planeta.

L'únic habitant del remot parc nacional del bosc del Gir, a Gujarat, llar dels últims lleons asiàtics en llibertat, té el seu propi col·legi electoral amb la màquina de votació electrònica, perquè no hi ha paperetes de paper per votar-hi en persona.

La distribució en fases també obeeix a una qüestió de seguretat. Uns comicis simultanis serien impossibles de vigilar per a les forces de seguretat índies, especialment a zones amb elevats nivells de violència política, especialment durant les eleccions, com a Bengala Occidental.

Un altre estat al marge és el de Jammu i Caixmir, tradicionalment bandejat pel Govern federal indi, que ha hagut d'ajornar les eleccions al parlament local per la impossibilitat de fer-les simultàniament amb les generals. Aquest cap de setmana passat, Modi i Kumar van prometre als habitants de l'estat que els esperats comicis es faran "aviat", quan "les forces de seguretat estiguin disponibles".