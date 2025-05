Obren els col·legis electorals a Austràlia en uns comicis en què Albanese aspira a la reelecció

MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -

Aquest dissabte a les 08.00 (hora local) han obert els primers col·legis electorals als estats orientals d'Austràlia per a unes eleccions federals en les quals el primer ministre, el laborista Anthony Albanese, busca la reelecció en ple augment de la tensió amb els Estats Units i la Xina, tots dos immersos en una guerra comercial que ja afecta diversos països.

Al voltant de 8,5 milions de persones ja han votat --mitjançant vot anticipat o per correu-- en uns comicis que es van iniciar el passat 22 d'abril amb l'obertura de la votació anticipada a diferents punts del país, i en què estan en joc 150 escons de la Cambra de Representants i 40 dels 76 seients del Senat.

El recompte oficial començarà després del tancament dels centres de votació de la costa est, a les 18.00 (hora local). Així, els primers resultats de la votació es donaran a conèixer com a tard aquest mateix dissabte a la nit. No obstant això, aquesta aproximació inicial servirà únicament per dilucidar quin partit podrà formar govern. Els resultats per a cada elector individual, així com per als escons del Senat, trigaran més.

El Partit Laborista, que parteix com a favorit i busca aconseguir un segon mandat per Albanese, lidera les enquestes d'intenció de vot malgrat el descens de la popularitat de l'actual mandatari, que ha hagut d'afrontar diversos fronts durant aquests últims tres anys de govern, especialment davant de l'augment de la inflació.

El líder de l'oposició, el conservador Peter Dutton, ha posat l'accent en la necessitat d'"encarrilar" el país i compta actualment amb un índex de popularitat similar al del primer ministre, si bé tot apunta a una contesa molt ajustada que podria portar a un impàs a l'hora de formar govern.

Albanese va arribar al poder l'any 2022 augurant aires de canvi, procedent d'una família de classe treballadora de Darlinghurst, un suburbi de Sydney. No obstant això, el preu dels habitatges continua augmentant malgrat les seves promeses, la qual cosa ha dificultat en certa manera la seva campanya electoral.

Els últims sondejos situen el Partit Laborista com el principal favorit per guanyar les eleccions, amb el 53% dels suports, seguit dels conservadors de la Coalició Liberal-Nacional, que obtindrien el 47% de les paperetes, un marge que s'ha anat estrenyent durant les últimes setmanes. En tercer lloc es troben Els Verds, seguits del partit d'extrema dreta Una Nació.

Malgrat les creixents crítiques abocades contra el govern, els laboristes s'han col·locat com l'opció més plausible per aconseguir la victòria, especialment a causa del rebuig a les polítiques del president nord-americà, Donald Trump.