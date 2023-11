Obre el pas de Rafah per evacuar desenes de ferits i la sortida de persones amb passaport estranger

El pas ha estat obert fins ara en diverses ocasions perquè hi entrés ajuda, sense sortides des del 7 d'octubre



El pas de Rafah, situat a la frontera entre Egipte i la Franja de Gaza, ha estat obert aquest dimecres per permetre l'evacuació de desenes de ferits pels bombardejos israelians i la sortida de persones amb passaport estranger, sense que de moment estigui clar el nombre de beneficiaris.

Segons les informacions recollides per la cadena de televisió egípcia Qahera TV, els procediments per al pas de ciutadans estrangers estan en procés de ser completats, en el que suposarà la primera oportunitat perquè surtin de l'enclavament des de l'esclat de les hostilitats arran dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Així mateix, ha assenyalat que diverses desenes d'ambulàncies han entrat a la Franja per al trasllat de desenes de ferits a hospitals egipcis, un dia després que aquest mitjà va informar que Egipte permetria l'evacuació de més de 80 palestins en estat crític.

Al voltant de 150 ambulàncies han estat durant hores al costat egipci del pas per participar en les evacuacions, que han portat el governador de la província del Sinaí Nord, Mohamed Shosha, a posar en alerta els hospitals de la zona per rebre els ferits quan siguin evacuats.

Sosha ha explicat, a més, que s'està instal·lant un hospital de camp amb 50 llits a la ciutat de Sheikh Zueid, situada l'oest de Rafah, mentre que les autoritats han designat tres punts d'acollida per als acompanyants dels ferits, tal com ha recollit el diari egipci 'Al-Ahram'.

Fins aquest dimecres, el pas només havia obert en diverses ocasions puntuals per permetre l'entrada de combois amb ajuda humanitària. L'actual acord va ser intervingut per Qatar, en coordinació amb els Estats Units, per un pacte entre Egipte, Israel i Hamas, que controla la Franja de Gaza.

Els atacs executats el 7 d'octubre per Hamas es van saldar amb prop de 1.400 morts i més de 230 segrestats, mentre que les autoritats de la Franja de Gaza, controlada pel grup islamista, han denunciat la mort de més de 8.500 persones en bombardejos d'Israel, xifra a la qual se sumen més de 110 morts en operacions de les forces de seguretat i atacs de colons a Cisjordània.