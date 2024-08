Obiang nomena l'exdirector del banc central Manuel Osa Nsue com a nou primer ministre de Guinea Equatorial

El mandatari confia en el banquer per intentar resoldre una crisi econòmica "sense precedents"



MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Guinea Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, ha nomenat l'exdirector del Banc Central del país Manuel Osa Nsue Nsua com a nou primer ministre després d'acceptar a finals del mes passat la dimissió del gabinet previ, repudiat pel mandatari per la seva incapacitat de resoldre la profunda crisi econòmica que travessa el país.

Ossa Nsue Nsua, exdirector del Banc Nacional de Guinea Equatorial (BANGE) substitueix així Manuela Roka Botey, que va dimitir el 26 de juliol, després de tan sols 18 mesos en el càrrec i enmig de dures crítiques del veterà mandatari.

"En aquests precisos moments la deficiència de les activitats administratives han provocat una crisi sense precedents que amenaça l'estabilitat del Govern que, per una possible insolvència, per falta de disciplina econòmica, s'han esgotat les reserves", va lamentar Obiang Nguema, que va arribar a denunciar pràctiques de corrupció, després d'anunciar la dimissió forçada del Govern.

El creixement econòmic de Guinea Equatorial amb prou feines ha arribat al 0,5 per cent aquest any i ha estat recentment objecte d'una duríssima avaluació per part del Fons Monetari Internacional (FMI).

La institució assegura que la producció d'hidrocarburs a Guinea Equatorial ha caigut un 56 per cent des del seu pic el 2008 i s'espera que caigui un 32 per cent més de cara al 2029. "Impulsada per una contracció en la producció d'hidrocarburs, Guinea Equatorial va tornar a entrar en recessió el 2023, i s'estima que el PIB real s'ha contret un 5,8 per cent", segons un informe de juliol.

La família Obiang és dominadora absoluta del país des de fa dècades enmig de les crítiques de les organitzacions humanitàries internacionals, que denuncien les pràctiques dictatorials del mandatari i el seu "historial interminable de violacions contra els Drets Humans", com va dir en el seu moment Amnistia Internacional, que pràcticament no tenen parangó en tot el continent.

El fill d'Obiang i vicepresident del país, Teodoro Nguema Obiang Mangue, ha estat objecte de demandes als Estats Units i França. El 2014, 'Teodorín', com també se'l coneix, va acceptar entregar més de 30 milions de dòlars en actius, inclosa una mansió a dalt d'un pujol a Malibú (Califòrnia) al Departament de Justícia dels Estats Units.

El 2021, un tribunal de París va confirmar la seva condemna en absència per malversació de fons a França, i va ordenar la confiscació de més de 100 milions d'euros dels seus actius, inclosa una mansió prop dels Camps Elisis.

'Teodorín', de 56 anys, és el gran candidat per succeir el seu pare, de 82 anys, que ha governat la nació centrafricana des del 1979. El país ocupa el lloc 172 de 180 en un estudi sobre corrupció pública realitzat aquest mateix any per Transparència Internacional.

Durant el temps que Osa va estar en el Banc Nacional de Guinea Equatorial, les autoritats van iniciar una investigació per frau i el van obligar a retornar 700.000 milions de francs (1, 3 milions d'euros) als clients. L'auditoria va ser suspesa per 'Teodorín' al setembre.