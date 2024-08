Obama lloa a Biden i celebra que "hagi passat el testimoni" a Harris: Estem llestos "per a aquest nou capítol"

Michelle Obama assegura que "Harris és una de les persones més qualificades que mai hagi aspirat a la Presidència"

L'expresident dels Estats Units Barack Obama ha aprofitat aquest dimarts la seva intervenció a la Convenció Nacional Demòcrata per lloar a l'actual mandatari, Joe Biden, que va ser el seu company de fórmula, considerant que la història el recordarà "per defensar la democràcia en un moment de gran perill" i ha celebrat que "hagi passat el testimoni" a la seva 'número dos', Kamala Harris, que s'enfrontarà en les eleccions presidencials de novembre al candidat republicà, l'exmandatari Donald Trump.

"Els Estats Units estan llestos per a aquest nou capítol. Els Estats Units estan llestos per a una història millor. Els Estats Units estan llestos perquè Kamala Harris sigui presidenta. I Kamala Harris està preparada per a aquesta feina", ha declarat durant el seu discurs de tancament en el segon dia de la convenció.

"Ara depèn de tots nosaltres lluitar pel país en el qual creiem. I no ens equivoquem, serà dur. Malgrat la increïble energia que hem estat capaces de generar en les últimes setmanes --en els mítings i a les xarxes-- serà una carrera renyida en un país molt dividit, on molts nord-americans no creuen que el Govern estigui per ajudar", ha assegurat.

Obama ha carregat contra Trump, assegurant que del que "està segur" és que aquest "no perd la son" pels problemes de la gent comuna, ja que és "un multimilionari de 78 anys que no ha deixat de queixar-se dels seus problemes des que va baixar per la seva escala mecànica daurada": "Ha estat un flux constant de queixes i greuges que en realitat ha anat empitjorant ara que té por de perdre contra Kamala. Les boges teories de la conspiració, aquesta estranya obsessió amb la grandària de les multituds. I segueix i segueix".

Així, ha assegurat que "la veritat és que Trump veu el poder com res més que un mitjà per a les seves finalitats", entre els quals destaca que "la classe mitjana pagui el preu d'un altre de les seves enormes retallades d'impostos que l'ajudarà majoritàriament a ell i als seus rics amics" o que hagi "destruït un acord bipartidista de migració escrit en part per un dels republicans més conservadors al Congrés perquè va pensar que intentar resoldre el problema danyaria la seva campanya".

"No esbronqueu. Voteu", ha instat, esmentant també que "no sembla importar-li que més dones perdin la seva llibertat reproductiva" i que, "sobretot, vol que la idea sigui que el país està irremeiablement dividit". "No necessitem quatre anys més de bravuconadas, malapteses i caos. Ja hem vist aquesta pel·lícula i tots sabem que segones parts mai van ser bones", ha raonat.

Obama, que a l'inici de la seva intervenció ha recordat que fa 16 anys que va tenir "l'honor d'acceptar la nominació d'aquest partit per ser president", ha assegurat que "mirant enrere" pot "dir sens dubte que la seva "primera gran decisió", que va ser triar a Biden com el seu vice-president, "va ser una de les millors". "Vam treballar junts durant vuit anys, de vegades van ser bastant durs, i el que vaig arribar a admirar més de Joe no era la seva intel·ligència o la seva experiència", sinó la seva "empatia, decència, resistència guanyada a pols".

Així, ha considerat que aquests valors són els que el país "més ha necessitat" en els darrers quatre anys: "En un moment en què l'altre partit s'havia convertit en un culte a la personalitat, necessitàvem un líder que unís a la gent. Necessitàvem un líder que fos prou desinteressat com per fer el més estrany que es pot fer: deixar a un costat la seva pròpia ambició pel bé del país. La història recordarà a Joe Biden com un president excepcional, que va defensar la democràcia en un moment de gran perill, però jo estic encara més orgullós de poder dir-li amic", ha declarat.

SEGONA JORNADA DE LA CONVENCIÓ DEMÒCRATA

L'exprimera dama Michelle Obama ha estat qui ha donat la paraula al seu marit a l'escenari, des d'on ha afirmat que Harris i ella han construït les seves vides sobre els mateixos valors fundacionals, malgrat que les seves mares van néixer a l'altre costat de l'oceà, fent una referència vetllada a les declaracions de Trump sobre els orígens de la vicepresidenta, ja que va posar en dubte que fos negra i va suggerir que és una estratègia per aconseguir vots, ja que la seva mare és de l'Índia i el seu pare és de Jamaica.

"Harris està més que preparada per a aquest moment. És una de les persones més qualificades que mai hagi aspirat a la Presidència. I és una de les més dignes", ha expressat. En aquest sentit, ha agregat que la història de la vicepresidenta "és la de la majoria dels nord-americans que intenten construir una vida millor" perquè "ningú té el monopoli sobre el que significa ser nord-americà".

Durant aquesta segona jornada, mentre que Harris i el seu company de fórmula, Tim Walz, eren a un míting a Wisconsin, des d'on ha acceptat simbòlicament la nominació presidencial, han pujat a l'escenari diversos demòcrates rellevants com el líder de la majoria demòcrata del Senat, Chuck Schumer o el senador independent per Vermont Bernie Sanders. Però també alguns republicans que s'han distanciat de Trump com Stephanie Grisham, Kyle Sweetser o John Giles.