Nvidia cau un 6,6% a borsa per la implicació del seu CEO amb una suposada espia

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
La tecnològica Nvidia, punta de llança dels semiconductors i la infraestructura per a la intel·ligència artificial (IA), ha caigut un 6,6% a borsa en l'obertura del mercat nord-americà a causa de la implicació del seu conseller delegat, Jensen Huang, amb una suposada espia xinesa.
El consell d'administració de Nvidia ha obert una investigació interna i independent sobre les relacions del seu CEO amb aquesta suposada espia.
"El consell prioritza la seguretat econòmica i nacional dels EUA, que és de màxima importància per als interessos de Nvidia i els seus accionistes", afirma l'empresa en un comunicat, malgrat no creure que la seguretat nacional o els secrets de Nvidia hagin estat compromesos.
La investigació examinarà la relació de Jensen Huang amb Alice Huang, antiga executiva de Megaspeed, empresa establerta a Singapur i investigada pels EUA com un possible cavall de Troia a través del qual la Xina hauria accedit als xips més avançats d'IA de Nvidia.
El president dels EUA, Donald Trump, va expressar diumenge el seu suport al conseller delegat de Nvidia i va assegurar que hauria de continuar al capdavant de la companyia després d'admetre haver mantingut una relació extramatrimonial amb l'empresària investigada.
De la seva banda, les autoritats de la Xina han rebutjat aquest dilluns les acusacions contra el Govern xinès d'estar darrere aquesta relació extramatrimonial entre el primer executiu de Nvidia i l'empresària.