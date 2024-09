El número dos de Hezbollah assegura que aviat triaran el successor de Nasrallah

MADRID, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El número dos del partit-milícia xiïta Hezbollah, Naim Qassem, ha afirmat aquest dilluns que el grup nomenarà "tan aviat com sigui possible" el seu nou líder, després de la mort del secretari general del grup, Hassan Nasrallah, en uns bombardejos perpetrats divendres per l'exèrcit d'Israel a Beirut i ha destacat que "estan preparats" per fer front a les tropes israelianes en cas d'una ofensiva terrestre.

Qassem ha indicat en el seu primer discurs després de la mort de Nasrallah que el grup "mantindrà els mateixos objectius i plans que va establir Nasrallah" i ha insistit que "malgrat la mort d'alguns comandants i els atacs contra civils a tot el Líban, no hi haurà un canvi de posicionament". "Continuarem donant suport a Gaza i defensat el Líban", ha dit.

Així, ha sostingut que "la resistència ha mantingut les seves operacions al mateix ritme" després de la mort de Nasrallah i ha ressenyat que Hezbollah "sap que la batalla pot ser llarga". "Totes les opcions estan davant nostre i fem front a totes les possibilitats", ha manifestat, alhora que ha reiterat que el grup "està preparat si els israelians decideixen entrar per terra".

"Les forces de la resistència estan preparades per a combats terrestres", ha manifestat Qassem, qui ha abundat que la cúpula "està abordant l'assassinat dels seus alts càrrecs" amb l'objectiu de reemplaçar-los. "Estem fent els canvis en línia amb l'estructura del partit i hem treballat per trobar alternatives", ha explicat.

En aquest sentit, ha destacat que Hezbollah "nomenarà tan aviat com sigui possible el secretari general" i que "substituiran les posicions de lideratge de manera permanent". "Això s'està produint de manera normal i natural", ha assegurat, si bé no hi ha ara com ara una data de cara al nomenament del substitut de Nasrallah.

"Si Israel creu que (...) amb brutalitat i agressió assolirà els seus objectius, s'equivoca", ha dit, abans d'insistir que Israel no ha aconseguit afectar les seves capacitats militars i de criticar els Estats Units per "participar en aquestes massacres en suport a Israel", segons ha informat la cadena de televisió libanesa Al-Manar, vinculada al grup.

Finalment, ha negat que el bombardeig en el qual va morir Nasrallah se saldés amb la defunció de desenes de comandants de Hezbollah i ha xifrat en quatre el nombre total de morts. "Hem perdut un germà, un pare i un líder", ha lamentat, abans d'afirmar que Nasrallah "sempre serà entre nosaltres" i que la seva prioritat absoluta va ser Palestina i Jerusalem".