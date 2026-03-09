Una nova onada de bombardejos iranians torna a sacsejar els països del Golf

Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz
MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de l'Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs (EAU), Qatar i Kuwait han confirmat durant la matinada d'aquest dilluns haver emprès tasques de defensa antiaèria després de ser objectiu de múltiples atacs amb drons i míssils iranians, en el marc de les represàlies de Teheran per l'ofensiva dels Estats Units i Israel.
El Ministeri de Defensa de Qatar ha assegurat en un breu comunicat difós a xarxes socials que les seves "Forces Armades han interceptat un atac amb míssil que tenia com a objectiu l'Estat de Qatar" i, al seu torn, la cartera homòloga d'Unió dels Emirats Àrabs (EAU) ha anunciat també a xarxes socials que les seves defenses aèries estan lluitant amb amenaces entrants de míssils i drons des de l'Iran.
En la mateixa nit, l'Exèrcit kuwaití ha afirmat estar responent a "atacs amb míssils i drons", mentre el Ministeri de Defensa de l'Aràbia Saudita ha confirmat a través de les seves xarxes un flux de projectils major que els registrats als seus països veïns des de mitjanit i han interceptat i destruït un total de dos míssils balístics llançats contra la base aèria Príncep Sultà.