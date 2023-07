Una nova nit de disturbis deixa gairebé 1.000 detinguts a l'espera del funeral de l'adolescent Nahel

L'epicentre de la violència es trasllada de París a Marsella, on la policia descriu escenes "apocalíptiques"



MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Gairebé un miler de persones han estat detingudes aquesta matinada als carrers de França a l'espera del funeral, aquest dissabte a la ciutat de Nanterre, del jove Nahel M., la mort del qual dimarts passat en mans de la policia va detonar les protestes més violentes dels últims anys al país.

L'últim balanç de les autoritats franceses xifra els detinguts en 994 durant aquesta matinada, als quals se sumen 79 policies i gendarmes ferits, segons ha fet saber el Ministeri en el seu compte de Twitter.

Malgrat el descens de la violència, el Ministeri ha constatat entorn de 1.350 vehicles i 234 edificis incendiats o malmesos, a més de 2.560 incendis registrats a la via pública. En total, s'havien mobilitzat 45.000 policies i gendarmes.

"Guanyarà la república, no els avalotadors", ha declarat aquesta matinada el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, quan era de visita a Mantes-la-Jolie (Yvelines). Si bé Darmanin ha indicat que la violència a París ha disminuït durant les últimes hores, ha reconegut que la situació a Marsella i Lió continua sent "inacceptable".

Set dels agents ferits, segons fonts policials a 'Le Figaro', haurien rebut trets amb un arma de foc a la ciutat de Lió. Un dels policies té ferides en un ull i en una galta, i s'haurà de sotmetre a una cirurgia. "El que li ha salvat la vida ha estat que es trobava relativament lluny del tirador, a uns 20 metres", segons aquestes fonts.

Sobre la possibilitat de declarar un estat d'emergència, Darmanin ha volgut cridar a la prudència. "El Ministeri de l'Interior està a punt per augmentar encara més la seva posició de força en cas que les coses es deteriorin, la qual cosa no es dona aquesta nit", segons el ministre, abans de recordar que es tracta d'un dispositiu que "ha estat cridat quatre vegades en seixanta anys", i ha esmentat que el 2005, durant anteriors disturbis populars, va ser desplegat el desè dia.

Mentrestant, el secretari del sindicat de policia de Bouches-du-Rhône, Rudy Manna, ha descrit "escenes de guerrilla" a Marsella, una ciutat on "els resultats de la nit es poden resumir en una paraula: apocalíptics". En aquesta ciutat un grup de 30 joves ha assaltat una armeria en la qual han robat diversos rifles de caça, però segons fonts policials sense munició.

D'acord amb l'últim balanç local d'aquest dissabte, Marsella ha estat l'escenari de 95 detencions, amb quatre policies ferits. Hi han arribat, durant les últimes hores, nous reforços a petició de l'alcalde, Benoit Payan.

Els territoris d'ultramar tampoc no s'han deslliurat dels disturbis. A la Reunió han estat detingudes aquesta passada nit 28 persones enmig de 81 incendis registrats per tota l'illa, on s'han desplegat 240 agents de policia per aturar les hostilitats.