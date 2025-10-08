La nova Flotilla a Gaza alerta que Israel ha atacat almenys 3 dels seus vaixells en aigües internacionals

MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Flotilla de la Llibertat, amb 9 vaixells i que navega des de fa més d'una setmana cap a la Franja de Gaza, ha alertat aquest dimecres d'un atac de l'Exèrcit israelià contra almenys 3 de les seves embarcacions, quan es trobaven a 120 milles nàutiques (al voltant de 220 quilòmetres) de l'enclavament palestí.
Els vaixells 'Gaza Sunbirds', 'Alaa al Najajr' i 'Anas al Sharif' --que rep el nom del prestigiós periodista assassinat a l'agost junt amb altres quatre companys de la cadena de Qatar Al Yazira en un atac d'Israel-- han estat atacats i interceptats "il·legalment" per l'Exèrcit israelià a les 4.34 hores (hora local), ha informat en un comunicat difós a la seva pàgina web.
Aquesta nova flotilla ha alertat del segrest de la tripulació "desarmada", entre la qual es troben metges, periodistes i representants polítics, i ha assegurat que "es desconeix el parador" d'aquests i de l'ajuda que transportaven les tres embarcacions i que està valorada en més de 110.000 de dòlars (94.000 euros) en medicaments, equips respiratoris i subministraments nutricionals per als hospitals de Gaza.