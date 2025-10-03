Una nova flotilla enfila rumb cap a Gaza malgrat l'última intercepció

MADRID 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Una nova flotilla conformada per una desena de vaixells navega rumb a la Franja de Gaza per intentar trencar el bloqueig imposat per Israel, dies després que els més de 40 embarcacions de la Flotilla Global Sumud fossin interceptades en alta mar per les forces israelianes.
Prop de 150 persones viatgen ara a bord de nou velers que van partir el 27 de setembre des de Catània (Itàlia) i del Conscience, que va salpar dimarts des del Port d'Òtranto (Itàlia). El Conscience, que ja va ser atacat a principis de maig per drons en aigües internacionals davant les costes de Malta, navega amb sis ciutadans espanyols a bord, segons l'organització Rumbo a Gaza.
Aquesta nova Flotilla de la Llibertat és al sud de l'illa grega de Creta, sense que encara quedi clar quan arribarien a la zona d'exclusió que Israel té establerta amb Gaza i on es va produir dimecres a la nit la intercepció dels vaixells de la Flotilla Global Sumud.
Les autoritats israelianes ja han advertit que aturaran qualsevol intent d'entrar en una "zona de combat actiu" i detindran tots els tripulants dels vaixells que aspirin a arribar a la Franja. Actualment, té arrestats més de 400 activistes que previsiblement seran deportats en els pròxims dies.