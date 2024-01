Una nova erupció de magma obliga a evacuar la localitat islandesa de Grindavík per segon cop des de novembre

Els vulcanòlegs confirmen l'aparició d'una segona fissura mentre una llengua de roca fosa comença a arribar al poble



MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

La petita localitat islandesa de Grindavík ha hagut de ser evacuada, per segon cop des del mes de novembre, a primera hora d'aquest diumenge arran d'una erupció d'una esquerda de magma que recorda a la del novembre, quan els 4.000 habitants de la ciutat van haver d'abandonar urgentment casa seva.

El riu de magma que ha emergit de l'interior de la terra ha començat a devorar els primers habitatges de la localitat, segons les imatges captades per la radiotelevisió pública islandesa RUV.

Una primera esquerda, d'entre 500 metres i un quilòmetre de longitud, ha aparegut al voltant de les 08.00 i ha alertat les autoritats islandeses després de constatar que el magma expulsat havia superat les barreres de contenció que estaven sent instal·lades i ha arribat a acostar-se a tan sols 450 metres dels primers domicilis del nord de la localitat.

A més, poc després del migdia, ha aparegut de manera inesperada una segona fissura, molt a prop de la ciutat, que "canvia la situació per complet", en paraules del professor de Petrologia i Vulcanologia Thorvaldur Thordarson en unes declaracions a RUV.

"Esperem que s'acabin extingint, però ara mateix és només una esperança. Ara mateix és una esquerda molt petita, però, sent on és, no té bona pinta", ha indicat.

L'alcalde de Grindavík, Fannar Jónasson, també ha confirmat l'existència d'aquesta segona fissura i avisat que "ara mateix es tracta d'una situació nova i les perspectives són bastant infaustes".

Defensa Civil d'Islàndia està supervisant de prop la situació i recorda que la major part del poble ja estava buit abans de l'ordre d'evacuació d'aquest matí perquè molts dels habitants no han tornat des de la primera evacuació de novembre.

Ara mateix, els serveis de rescat treballen per impedir que el magma destrueixi les màquines i els vehicles a la zona industrial de la localitat, una important zona pesquera del sud-oest d'Islàndia.

La zona havia romàs inactiva durant gairebé 800 anys fins a principis del 2020, quan va començar una intensa activitat sísmica a la península, i el magma va començar a emergir el 2021. L'erupció actual és la cinquena des de llavors.

Tot i que Islàndia està acostumada a les erupcions, els residents no han experimentat un esdeveniment que amenaci àrees habitades a una escala com aquesta des del 1973, quan part d'una ciutat d'unes 5.000 persones va quedar sepultada sota la lava a les illes Westman.

Un dels esdeveniments volcànics més perturbadors en la història recent del país nòrdic va tenir lloc el 2010, quan el volcà 'Eyjafjallajokull' va entrar en erupció amb una explosió que va alliberar una columna de cendra tan enorme que va paralitzar el trànsit aeri a tot Europa durant setmanes, la qual cosa va provocar la cancel·lació de 100.000 vols i va afectar més de 10 milions de persones.