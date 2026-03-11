El nou líder suprem de l'Iran està "sa i estalvi" malgrat quedar ferit en un bombardeig

El fill del president iranià recalca que "no hi ha cap problema" per a la salut de Mojtaba Khamenei
MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -
El nou líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Mojtaba Khamenei, està "sa i estalvi" malgrat les informacions que indiquen que va ser ferit en els bombardejos dels Estats Units (EUA) i Israel a l'inici de l'ofensiva, segons ha confirmat aquest dimecres Yousef Pezeshkian, fill del president, Masoud Pezeshkian, i assessor del Govern iranià.
"He sentit les notícies que Mojtaba Khamenei ha estat ferit. He preguntat a alguns amics que hi tenen connexió. Diuen que, gràcies a Déu, està sa i estalvi i que no hi ha cap problema", ha dit Yousef Pezeshkian en un missatge publicat per les xarxes socials.
El comunicat ha arribat després que la televisió pública iraniana descrivís Khamenei com "un veterà ferit en la guerra del ramadà", en referència l'ofensiva dels EUA i Israel, si bé fins ara no hi ha detalls del seu estat ni ell ha fet declaracions públiques.
Mojtaba Khamenei va ser nomenat diumenge com a successor del seu pare, l'aiatol·là Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer a l'inici de l'ofensiva. En l'atac també van morir la seva dona, Mansureh Joyasteh Baqerzadeh, i alguns familiars, com la seva filla i una de les netes.
L'ofensiva conjunta ha deixat fins avui més de 1.200 morts a l'Iran, segons les autoritats del país centreasiàtic. Entre els morts, a més del líder suprem, figuren diversos ministres i alts càrrecs de l'exèrcit iranià, que ha respost amb míssils i drons contra Israel i interessos nord-americans als països del Pròxim Orient, incloses bases militars.