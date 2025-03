El nou líder del Partit Liberal del Canadà promet mantenir els aranzels als EUA "fins que mostri respecte"

MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -

El nou líder del Partit Liberal del Canadà, Mark Carney, i que previsiblement succeirà a l'actual primer ministre, Justin Trudeau, al capdavant del país, ha promès aquest diumenge que el seu govern mantindrà els aranzels imposats a l'Administració de Donald Trump "fins que els nord-americans ens mostrin respecte".

En el seu discurs d'acceptació, Carney ha assegurat que tot el recaptat a través dels aranzels s'utilitzarà per ajudar als treballadors, després que dimarts passat anunciés l'aplicació de noves taxes a uns 300.000 milions de dòlars canadencs (una mica més de 192.200 milions d'euros) de béns importats dels Estats Units en el marc de la guerra comercial deslligada pel nou cap de la Casa Blanca.

"No demanem aquesta baralla, però els canadencs sempre estan llests quan algú més es rendeix (...) Així que els estat-unidencs no han de cometre errors (...) En el comerç, com en l'hoquei, Canadà guanyarà", ha declarat enmig de reiterades crides a la unitat.