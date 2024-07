Nou Front Popular és el partit amb més diputats a França després de la segona volta, segons peu d'urna

L'Agrupació Nacional queda en tercer lloc amb entre 120 i 150 escons



MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La coalició d'esquerra Nou Front Popular ha aconseguit entre 180 i 215 escons en l'Assemblea Nacional després de la segona volta de les eleccions legislatives franceses aquest diumenge, amb el qual evita una majoria del partit d'extrema dreta Agrupació Nacional, que aconsegueix entre 120 i 150 seients i queda en tercera posició, segons la projecció publicada per la cadena TF1.

El segon lloc és per a Junts per la República, els partits afins a l'actual president de França, Emmanuel Macron. Aquests resultats suposen un canvi respecte a la primera volta, en què l'Agrupació Nacional va ser la formació més votada amb més del 33 per cent de suports.

L'Assemblea Nacional té 577 escons, per la qual cosa la majoria absoluta se situa en 289. Després d'aquests resultats, els partits d'esquerra i de centre poden endegar un cordó sanitari per intentar impedir un govern d'extrema dreta.