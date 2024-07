El Nou Front Popular dona la sorpresa i demana governar França després de la seva victòria en les legislatives

L'Agrupació Nacional queda en tercer lloc amb 143 diputats

Attal dimiteix com a primer ministre "fidel a la tradició republicana"

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La coalició d'esquerra Nou Front Popular ha assolit 182 escons a l'Assemblea Nacional després de la segona volta de les eleccions legislatives franceses celebrades aquest diumenge, amb el qual evita una majoria del partit d'extrema dreta Agrupació Nacional, que assoleix 143 seients i queda així en tercera posició, si bé cap dels partits assoleix la majoria absoluta de 289 diputats.

El segon grup a la Cambra Baixa és per Junts per la República, els partits afins a l'actual president de França, Emmanuel Macron, que han assolit 168 seients en uns comicis marcats per una històrica participació que ha arribat a superar el 65 per cent, una xifra sense precedents des del 1997. Aquests resultats suposen un tomb pel que fa a la primera volta, en la qual Agrupació Nacional va ser la formació més votada amb més del 33 per cent del suport.

Després dels resultats del 30 de juny, els partits d'esquerra i de centre van engegar un cordó sanitari per intentar impedir un govern d'extrema dreta.

MÉLENCHON DEMANA A MACRON UN GOVERN DEL FRONT POPULAR

El líder del Nou Front Popular, Jean-Luc Mélenchon, ha emplaçat al president, Emmanuel Macron, a encarregar-los la formació de govern. Macron "té el deure trucar al Nou Front Popular a governar", ha afirmat Mélenchon davant dels seus simpatitzants reunits a París.

"El primer ministre ha de marxar" i Macron "ha de cedir i admetre aquesta derrota sense intentar eludir-la de cap manera". "El president té el poder, té el deure convocar al Nou Front Popular per governar", ha reblat el dirigent d'esquerres.

Poc després, el primer ministre francès, Gabriel Attal, ha anunciat des del pati de la Palau de Matignon, residència oficial del cap del Govern, que presentarà aquest mateix dilluns la seva dimissió al president, Emmanuel Macron, "fidel a la tradició republicana".

No obstant això, ha subratllat que el centrisme "està fresc com una rosa" gràcies a la "determinació" dels seus representants. "Hem aguantat i tenim tres vegades més diputats que les estimacions suggerides a l'inici d'aquesta campanya", ha destacat en el seu discurs.

"ALIANCES ANTINATURALS"

Per Agrupació Nacional, el primer a reaccionar ha estat el seu president, Jordan Bardella, qui ha criticat les aliances polítiques "antinaturals" que han donat la victòria al Nou Front Popular.

"Aquesta tarda, aquests acords electorals llancen a França en braços de l'extrema esquerra de Jean-Luc Mélenchon", ha denunciat Bardella davant dels seus simpatitzants. Aquestes "aliances polítiques antinaturals" buscaven "impedir per tots els mitjans als francesos triar lliurement una política diferent", ha apuntat. En aquest sentit, ha destacat que el seu partit "està aconseguint avui l'avanç més important de tota la seva història".

Ha retret així les "avinences electorals orquestrades des de l'Elisi entre un president de la República aïllat i una extrema esquerra incendiària" que "no portaran al país enlloc".

Bardella ha assegurat que el seu partit "encarna més que mai l'única alternança" que s'enfronta al "partit únic". Ha criticat en particular a Macron, qui "no es limitarà a empènyer el país cap a la incertesa i la inestabilitat", sinó que a més "priva als francesos de tota resposta a les seves dificultats quotidianes durant molts mesos enmig d'una crisi de poder adquisitiu".

"Mentre la inseguretat i el desordre copegen durament al país, França es veu privada d'una majoria, d'un govern que pugui actuar i, per tant, d'un rumb clar per recuperar França", ha argumentat.