Nou detinguts i tres ferits en noves protestes contra Netanyahu a Israel

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys nou persones han estat detingudes i tres han resultat ferides després que hagin esclatat enfrontaments amb la Policia en una nova manifestació que ha tingut lloc aquest dilluns davant del Parlament i que, finalment, ha acabat davant la residència del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a Jerusalem.

La Policia ha permès la marxa fins que alguns dels assistents han intentat travessar les tanques col·locades al voltant del perímetre de l'habitatge del cap de Govern israelià, moment en el qual han començat les detencions, entre els quals es troba Noam Donen, cosí de la dona d'Ofer Calderón, un dels ostatges retinguts a Gaza.

Els organitzadors de la protesta han acusat la Policia de fer servir força excessiva, emprant canons d'aigua contra els manifestants i ferint a tres persones que han necessitat ser hospitalitzades. Un d'aquests canons hauria impactat contra una sanitària, Tal Weissbach, que portava una armilla identificativa, informa el diari israelià 'Yedioth Ahronoth'.

A més d'ella, altres dos manifestants han estat traslladats a l'hospital, un d'ells un home de 60 anys que aparentment hauria patit una fractura de fèmur, i "diversos agents de la Policia van resultar lleument ferits".

La Policia israeliana ha assenyalat a través d'un comunicat que a "última hora" van començar "uns disturbis i un violent motí per part de centenars d'alborotadors" que també van atacar als policies, van incendiar la carretera i van trencar tanques. "Després de la infracció de l'ordre, declarem la protesta il·legal i dispersem als manifestants", ha assenyalat.

"Els alborotadors no van obeir les ordres de l'oficial al lloc, per la qual cosa les forces van actuar usant la força i mitjans per dispersar-los", ha asseverat, precisant que entre els arrestats alguns són sospitosos d'atacar als agents i quatre d'haver calat foc.

Després de subratllar que se "seguirà permetent la llibertat d'expressió i protesta segons la llei, però no la violació de l'ordre públic ni els disturbis que es duguin a terme en violació de la llei", han anunciat que han reobert pràcticament tots els carrers que havien estat bloquejats.

Els manifestants han demanat la convocatòria d'eleccions anticipades i un acord per a l'alliberament dels ostatges que té retinguts a la Franja de Gaza el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).