Un nou atac rus a gran escala a Ucraïna desencadena una alerta aèria a Polònia per la incursió d'un míssil

Kíiv denuncia el llançament de gairebé 30 míssils i el Govern polonès constata que un dels projectils ha sobrevolat el seu país durant més de 30 segons

MADRID, 24 març (EUROPA PRESS) -

Les autoritats ucraïneses han denunciat aquest diumenge que Rússia ha llançat aquesta matinada gairebé 30 míssils russos contra el seu territori, una desena dels quals han anat dirigits contra la capital, Kíiv, mentre la veïna Polònia ha activat l'alerta aèria després de constatar que un dels projectils havia travessat el seu espai aeri durant 39 segons.

Les alarmes antiaèries a Ucraïna s'han activat al voltant de les 04.10 d'aquesta matinada, en el començament d'un atac rus efectuat, segons l'exèrcit ucraïnès, amb 29 míssils de creuer llançats des de 14 avions estratègics Tu-95MS i 28 vehicles aeris no tripulats d'atac tipus Shahed.

Una desena de míssils de creuer models X-101, X-555 i X-55 s'han disparat cap a la capital ucraïnesa en el segon gran bombardeig contra la ciutat en menys de quatre dies. Les autoritats, de moment, no tenen constància de víctimes, però sí de danys materials al centre de la ciutat i al districte de Desnyan.

"Explosions a la capital", ha publicat aquest diumenge a Telegram l'alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó. "La defensa aèria està funcionant. No abandoneu els refugis".

El governador de la regió de Lviv, Maksim Kozitski, també ha indicat que el districte de Stri, al sud de la ciutat de Lviv, prop de la frontera amb Polònia, també ha estat atacat.

Les autoritats ucraïneses també han denunciat atacs amb avions no tripulats a Kriví Rih, a la regió de Dnipropetrovsk amb drons, on les xarxes de calefacció i les línies elèctriques han quedat malmeses a causa de la caiguda dels enderrocs. Com a conseqüència de la caiguda de tensió, diverses plantes de calderes de la ciutat no estan funcionant. Sis hospitals, 150 institucions educatives i 3.000 llars s'han quedat sense calefacció, segons ha fet saber l'administrador Serhi Lisak.

L'alerta aèria ha estat cancel·lada a les 06.08, hora local.

Pel que fa a Polònia, el ministre de Defensa del país, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, ha confirmat l'entrada d'un míssil rus durant 39 segons a l'espai aeri del país, la qual cosa ha portat a declarar l'estat d'alerta per a la força aèria i a informar d'urgència la cúpula de seguretat formada pel president, el primer ministre, el ministre d'Exteriors i el cap de l'Estat Major de l'exèrcit.

"L'objecte", ha fet saber l'exèrcit en un comunicat, recollit per l'agència oficial de notícies PAP, "ha entrat a l'espai aeri polonès a l'altura de la ciutat d'Oserdow, a la regió de Lubelskie, durant 39 segons".

"Els aliats també han rebut informació sobre el curs d'un altre incident de violació de la frontera de l'OTAN per part dels mitjans de combat de la Federació Russa", ha afegit d'altra banda l'oficina del Servei de Seguretat Nacional.

RÚSSIA DENUNCIA UN MORT I QUATRE FERITS A SEBASTÒPOL

D'altra banda, les autoritats russes de Sebastòpol, a Crimea, han denunciat un mort i quatre ferits per un atac ucraïnès efectuat aquesta passada nit.

"Un resident de Sebastòpol de 65 anys ha mort per un fragment de coet que ha impactat al final d'una casa a Yaltinskaya", ha fet saber el governador Mikhaïl Razvozhaev en el seu canal de Telegram aquest diumenge a la matinada. Quatre persones més han resultat ferides per la metralla.

"En aquest moment també hi ha informació que un coet ha impactat en una residència privada a l'àrea de l'autopista de Simferòpol, si bé no ha explotat", ha afegit.