Un nou atac d'Israel deixa un mort i diversos ferits al sud del Líban

MADRID, 13 febr.
Les autoritats libaneses han denunciat aquest dijous la mort d'una persona a conseqüència d'un atac llançat per l'Exèrcit d'Israel contra la localitat d'At Tiri, al sud del país, malgrat l'alto el foc en vigor des de novembre del 2024, pactat després de més d'un any de combats entre les forces israelianes i el partit-milícia xiïta Hezbollah al fil dels atacs del 7 d'octubre del 2023.
Així ho ha assenyalat el Ministeri de Salut Pública en un comunicat difós per l'agència de notícies libanesa NNA, que ha identificat a la víctima com Mehdi Hassan Shaito. Segons les seves informacions, l'atac ha estat executat contra un vehicle que circulava en aquest municipi situat en la governació de Nabatiye i ha deixat diversos ferits.
Per la seva banda, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han confirmat l'atac a les últimes hores d'aquest dijous contra "un terrorista de Hezbollah", segons ha afirmat a Telegram, mentre que el grup ha informat de les agressions israelianes durant la jornada però no ha reclamat la mort de cap membre.