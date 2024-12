Notre-Dame reneix aquest dissabte davant de líders d'arreu del món en una França carregada d'incertesa

La catedral reobrirà les portes al públic general aquest diumenge durant un període de vuit dies

La Policia desplega prop de 6.000 efectius per garantir la seguretat durant l'acte

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

La catedral de Notre-Dame reobrirà les portes aquest dissabte per acollir desenes de líders procedents d'arreu del món en un acte cerimonial presidit per l'arquebisbe de París, Laurent Ulrich, cinc anys després que es va produir el tràgic incendi, en un esperat esdeveniment que tindrà lloc davant de l'atenta mirada d'una França sumida en la incertesa política.

Encara que l'esdeveniment no comptarà amb la presència del papa Francesc, està previst que acudeixin mig centenar de caps d'estat i de govern, entre els quals es trobaran el president electe dels Estats Units, Donald Trump, i la primera dama nord-americana, Jill Biden. També hi haurà altres presidents d'Europa, Àfrica i Amèrica Llatina, dins d'una àmplia llista de convidats en la qual també figura l'ucraïnès Volodímir Zelenski.

La cerimònia de reobertura, que arriba just un dia abans que l'emblemàtic temple gòtic parisenc reobri les seves portes al públic general, inclourà discursos tant del president de França, Emmanuel Macron, com del mateix Ulrich. Macron es dirigirà així a un gran nombre de figures rellevants a nivell internacional, així com alts càrrecs i funcionaris francesos, en un moment de creixent tensió política a nivell intern.

Posteriorment, diumenge, es produirà una reobertura de vuit dies de la catedral, per la qual cosa milers de fidels i persones podran visitar la simbòlica catedral fins a les 22.00 (hora local) abans que Notre-Dame torni a la normalitat el pròxim 16 de desembre, a l'espera que es buidin els dubtes sobre si finalment l'entrada serà o no gratuïta per als turistes.

GRAN DESPLEGAMENT POLICIAL

L'esdeveniment de dissabte, amb el qual Macron esperava reaparèixer en gran a París després del seu viatge oficial a Aràbia Saudita, ha provocat un gran desplegament policial a la capital francesa, amb la mobilització de prop de 6.000 policies durant dissabte i diumenge per garantir la seguretat.

L'escenari polític ha variat i la reobertura arriba ara en un moment de màxima tensió per al president, que va acceptar dijous passat la dimissió del primer ministre, Michel Barnier, un dia després que l'esquerra i l'ultradreta van secundar a l'Assemblea Nacional una moció de censura en contra seva.

Per a aquest cap de setmana, el cap de la Policia de França, Laurent Nuñez, ha apostat per un ampli operatiu policial, similar a que es va disposar durant la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics celebrats a la ciutat el mes de juliol. Si bé ha descartat que existeixin "amenaces concretes" en relació amb l'esdeveniment, ha recordat que continua existint un "nivell alt d'alerta terrorista" a la ciutat.

Per això, es preveu la participació de militars del sistema Sentinella, un operatiu engegat el 2015 per "protegir i defensar" el país. El dispositiu inclourà, a més, la presència de les brigades encarregades de la seguretat a les zones pròximes al riu Sena.

Així mateix, l'accés al centre de la capital i les zones limítrofes a la catedral estarà completament tancat de manera temporal excepte per a aquells convidats a l'acte en la catedral, que compta amb un aforament de 3.000 persones.