Noruega parla de "fita" per l'entrada en vigor del reconeixement oficial de l'Estat de Palestina

MADRID, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de Noruega, Espen Barth Eide, ha destacat aquest dimarts que l'entrada en vigor del reconeixement de l'Estat de Palestina suposa "una fita" per a les relacions bilaterals i ha afirmat que Oslo ha estat "des de fa més de 30 anys" un dels "més ferms defensors" de l'Estat palestí.

Eide, que va entregar diumenge al primer ministre palestí, Mohammad Mustafa, un document formal amb el reconeixement de l'Estat de Palestina, ha confiat que "el Govern palestí continuarà la difícil tasca de reformar i bastir els pilars per governar a Cisjordània i la Franja de Gaza després d'un alto el foc".

"Durant les reunions d'aquest cap de setmana a Brussel·les, Mustafa ha presentat un pla per a la reforma i l'enfortiment de l'Autoritat Palestina que ha estat rebut de manera positiva pels països socis", ha dit, en referència a Espanya i Irlanda, que igualment han reconegut l'Estat de Palestina, mesura que ha entrat en vigor aquest dimarts.

Així, ha recalcat que "és lamentable que el Govern israelià no mostri signes d'una interacció constructiva" i ha optat per un "increment del suport polític i econòmic a Palestina per part de la comunitat internacional" i per "mantenir la tasca de cara a la solució dels dos estats".

El ministre d'Exteriors noruec ha detallat a més que el reconeixement de l'Estat de Palestina "és una ferma expressió de suport a les forces moderades de tots dos països", després de més de set mesos d'ofensiva d'Israel contra Gaza arran dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamas.

La decisió d'Espanya, Irlanda i Noruega de reconèixer l'Estat de Palestina ha desencadenat dures crítiques per part d'Israel --que ha cridat a consultes els seus ambaixadors en aquests països i ha argumentat que suposa un "premi" a Hamas pels seus atacs-- i aplaudiments per part de les autoritats palestines, els grups armats palestins i els països i blocs de la regió del Pròxim Orient.