Mor el rei Harald V de Noruega als 89 anys

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MADRID 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El rei Harald V de Noruega ha mort aquest divendres als 89 anys d'edat després de sofrir un agreujament dels problemes de salut que el van portar a ser ingressat el passat 17 d'agost a l'Hospital Universitari d'Oslo per una retenció de líquids i patir una infecció bacteriana a la sang en el context del tractament per a l'anèmia hemolítica que patia.
"Anunciem amb profund dolor la defunció de La seva Majestat el Rei Harald", ha anunciat la Casa Reial noruega en un breu comunicat, en el qual ha afirmat que el monarca "va morir en pau a les 6.35 hores de divendres 28 d'agost, a l'Hospital Universitari d'Oslo".
El rei de Noruega, en el tron des de 1991, va ser ingressat fa onze dies per una retenció de líquids després de fer-se un examen mèdic a causa del tractament que fa diverses setmanes que segueix per a la seva anèmia hemolítica, tal com va confirmar la Casa Reial, que des de llavors va assenyalar un empitjorament del seu estat de salut, la qual cosa va portar al príncep hereu Haakon a suspendre la seva agenda durant la jornada del dijous.