Noruega insta la UE a no crear "fronteres artificials" en la indústria de defensa

BRUSSEL·LES, 22 març (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Store, ha instat la Unió Europea (UE) a no crear "fronteres artificials" en matèria d'indústria de defensa, en assegurar que el bloc europeu i Oslo han de fer "més plegats" per respondre a l'economia de guerra russa.

"Com a soci d'Europa i aliat de l'OTAN diria que no hem de crear divisions o fronteres artificials. El 80% de la capacitat de defensa de l'OTAN és dels EUA, el Regne Unit, Turquia i Noruega. Mirem de fer-hi més plegats", ha defensat quan ha arribat a la cimera de líders dels 27 en la qual participen els dirigents d'Islàndia, Liechtenstein i Noruega amb motiu del 30è aniversari de l'acord de cooperació amb l'EFTA.

Gahr Store ha subratllat que Europa ha de fer un pas endavant però "sense crear estàndards que compliquen les coses". Segons ha dit, el bloc té per davant la "seriosa tasca" d'elevar la base industrial de defensa per igualar una Rússia "que ha desenvolupat una economia de guerra".

Aquestes declaracions arriben en ple debat entre els 27 sobre com finançar millor la indústria armamentística a Europa enmig de l'esforç per augmentar la producció davant l'amenaça que representa Rússia en l'escenari de seguretat europeu.

Els líders europeus van defensar dijous la iniciativa per destinar els beneficis extraordinaris dels actius russos congelats a rearmar Ucraïna. Enmig del debat sobre nous instruments de finançament, la possible emissió de deute comú continua generant divisions en el si del bloc europeu, que per ara aposta per demanar al Banc Europeu d'Inversions (BEI) que adapti la seva política de préstecs.