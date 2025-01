Noboa nomena una nova vicepresidenta d'Equador mentre Abad, suspesa, afirma que assumirà la presidència

MADRID 5 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'Equador, Daniel Noboa, ha designat aquest dissabte l'economista Cynthia Gellibert com a vicepresidenta del país, després que la vicepresidenta suspesa, Verónica Abad, va anunciar que assumirà la presidència i denunciar que Noboa pretén donar un cop d'estat.

"Designar com a vicepresidenta constitucional de la República d'Equador a l'economista Cynthia Natalie Gellibert Mora, secretària general de l'Administració Pública i Gabinet de Presidència de la República fins al 22 de gener del 2025 o fins que la senyora María Verónica Abad Rojas es presenti i prengui possessió de les seves funcions a l'Ambaixada de l'Equador a la República de Turquia", resa un comunicat publicat per la presidència.

La decisió de Noboa de rellevar Abad del seu càrrec impediria que ella assumeixi la presidència a partir del 5 de gener, quan s'espera que el mandatari prengui una llicència per participar en la campanya electoral de cara als comicis del 9 de febrer, en la qual hi ha inscrits 16 candidats.

Hores abans, Abad va assegurar que assumirà la presidència: "Benvolguts equatorians, em dirigeixo a vostès per anunciar que el 5 de gener del 2025 assumiré la presidència constitucional de la República de l'Equador per mandat exprés en la llei com a funció pròpia i constitucional".

"He d'atendre aquesta responsabilitat mentre el senyor president Daniel Noboa participa com a candidat presidencial en la campanya electoral la candidatura de la qual es troba en ferma i és irrenunciable", va sostenir.

També va denunciar que la voluntat del poble "és sagrada" i "el seu mandat a les urnes ha de ser respectat i complert".

Aquestes declaracions han tingut lloc després que la mateixa vicepresidenta suspesa assenyalés que si es consuma la successió presidencial seria un incompliment de la Constitució i també d'altres lleis, com en el Codi de la Democràcia per "ús indegut dels recursos públics, posant en un desavantatge davant dels 15 competidors que també tenen dret a la igualtat de condicions".

La presidenta de l'Assemblea Nacional d'Equador va convocar per a aquest dissabte una sessió virtual per debatre la possibilitat que el president Noboa sol·liciti una llicència per participar en la campanya electoral de febrer, ja que l'article 93 del Codi de la Democràcia estableix que si el president aspira a la reelecció ha de prendre llicència sense sou des de l'inici de la campanya electoral.

Des del partit de Noboa, Acció Democràtica Nacional (ADN), adverteixen d'un possible delicte d'usurpació i simulació de funcions públiques si es força al fet que Noboa prengui llicència per fer campanya electoral.

El govern, per la seva banda, sosté que Verónica Abad ha deixat un "buit institucional" perquè va demanar vacances sense autorització i sense llicència acceptada per l'Assemblea Nacional, a més de no presentar-se fins al 27 de desembre a Ankara, Turquia, per complir la seva designació com a consellera en qüestions econòmiques a l'Ambaixada equatoriana.