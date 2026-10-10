Trump arremet contra la nova Nobel de la Pau i afirma que el "desacreditat" premi hauria de ser seu

Aaron Schwartz-Pool via CNP / Zuma Press / Europa
MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha arremès aquest dissabte contra la nova guardonada amb el Premi Nobel de la Pau, la jurista sud-africana Navanethem Pillay, afirmant que "ningú sap res d'ella" i acusant-la de "odiar a Israel", mentre ha tornat a retreure al Comitè Noruec que no li hagin concedit el guardó a ell després d'atribuir-se el mèrit de "haver-hi resolt vuit guerres".
"Aquesta és la dona que ha rebut el Nobel de la Pau sobre Estats Units i el representant de la qual, jo, ha resolt vuit guerres i moltes altres coses. No sé res d'aquesta dona, i tampoc ho sap ningú més! De fet, que jo sàpiga, ningú ha sentit parlar d'ella més enllà del fet que, evidentment, odia a Israel. No sé què ha fet aquesta dona. Jo he resolt vuit guerres", ha discutit Trump en una extensa publicació a les seves xarxes socials.
L'inquilí de la Casa Blanca ha enumerat una sèrie de conflictes als quals, segons ell, ha posat fi, malgrat que molts d'ells continuen en actiu. D'aquesta manera, Trump ha reivindicat el seu paper al·legant que, en realitat, ja "hauria d'haver guanyat vuit" premis de Nobel.
Així mateix, ha recordat el moment en què la líder opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau 2024, María Corina Machado, li va fer lliurament del seu propi guardó, un gest que el mandatari ha tornat a reivindicar.
"He salvat més vides que ningú en la història i, com va afirmar davant dels mitjans de comunicació María Corina Machado, una persona veritablement admirable, quan em va lliurar el seu Premi Nobel de l'any passat: 'Donald Trump ha posat fi a moltes guerres i es mereix el Premi Nobel de la Pau més que qualsevol altra persona que ho hagi rebut mai'. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que ningú més ha aconseguit mai, estic d'acord!", ha declarat.
En el mateix missatge, el mandatari nordamericà ha atribuït a la seva gestió l'alliberament de tots els ostatges israelians després de col·laborar amb Hamás, la captura de l'expresident veneçolà Nicolás Maduro i el fre a les capacitats bèl·liques d'Iran. Així mateix, ha sostingut que la seva diplomàcia ha evitat conflictes armats entre les dues Corees, Japó, Xina i Taiwan, al mateix temps que ha presumit d'haver aconseguit que els socis de l'OTAN elevin la seva despesa militar fins al 5 % del PIB.
"Malgrat tot això, avui s'ha concedit el Premi Nobel a una persona liberal que treballa a Nacions Unides i de la qual ningú ha sentit parlar mai", ha explicat Trump, qui ha tornat a atacar a l'organisme indicant que "mai li ha servit de res" parlar amb ells.
"El Premi Nobel de la 'Pau' ha quedat desacreditat per sempre per un grapat d'ideòlegs radicals que són antidemocràtics i enemics de la civilització!", ha conclòs.
Nascuda a Sud-àfrica el 1941, la jurista internacional Navi Pillay succeeix així a l'opositora veneçolana María Corina Machado, guardonada en 2024 pel seu "incansable esforç" per promoure els drets i llibertats a Veneçuela i afavorir una transició "justa i pacífica" de "la dictadura a la democràcia".