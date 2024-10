Nobel de medicina per a Ambros i Ruvkun pel descobriment del micro-ARN

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -

Els investigadors Victor Ambros i Gary Ruvkun han estat distingits amb el Premi Nobel de Medicina 2024 pels seus descobriments sobre el micro-ARN, una nova classe de molècules d'ARN diminutes que exerceixen un paper crucial en la regulació genètica, segons ha anunciat aquest dilluns l'Institut Karolinska d'Estocolm, Suècia.

El Premi Nobel d'enguany honora dos científics per descobrir un principi fonamental que regeix com es regula l'activitat genètica. "Els micro-ARN han demostrat ser fonamentalment importants per al desenvolupament i el funcionament dels organismes", ha assenyalat la Reial Acadèmia Sueca de les Ciències, que aquest dilluns ha anunciat el primer dels guardons d'enguany, que distingeixen sis categories: Fisiologia o Medicina; Física; Química; Literatura; Pau i Ciències Econòmiques.

Victor Ambros, nascut el 1953 a Hannover (Alemanya), i Gary Ruvkun, a Berkeley (EUA) el 1952, tots dos nord-americans, es van interessar per la manera com es desenvolupen els diferents tipus de cèl·lules. Van descobrir el micro-ARN, una nova classe de molècules d'ARN diminutes que exerceixen un paper crucial en la regulació genètica.

Aquest descobriment revolucionari va revelar un principi completament nou de regulació genètica essencial per als organismes multicel·lulars, inclosos els humans. Ara se sap que el genoma humà codifica més de mil micro-ARN. El seu sorprenent descobriment va revelar una dimensió completament nova de la regulació genètica. Els micro-ARN han demostrat ser importants per al desenvolupament i el funcionament dels organismes.