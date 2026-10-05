Nobel de Medicina 2026 per a Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel, pares de l'optogenètica

MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel han estat guardonats amb el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina 2026 pels descobriments que van conduir a l'optogenètica, la qual permet activar o desactivar l'activitat de les cèl·lules nervioses individuals en un cervell viu.
"Els guardonats han posat les bases d'una nova era en la neurociència", segons informa l'acadèmia, ja que aquest mètode s'està utilitzant actualment a laboratoris d'arreu del món per desvelar els misteris del cervell.