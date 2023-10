L'activista iraniana Narges Mohammadi, premi Nobel de la Pau 2023

MADRID, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

L'activista iraniana Narges Mohammadi ha estat guardonada aquest divendres amb el premi Nobel de la Pau 2023 per la seva "lluita contra l'opressió de les dones a l'Iran i la seva lluita per promoure els drets humans i la justícia per a tothom", ha anunciat aquest divendres el Comitè Noruec del Nobel.

Mohammadi, de 51 anys, va ser condemnada per les autoritats iranianes a 10 anys i vuit mesos de presó, a més de 154 fuetades, per la comissió de "delictes relacionats amb la seguretat nacional" que organismes humanitaris internacionals denuncien com una condemna relacionada pel seu activisme.

El Comitè ha recalcat especialment la tasca exercida per Mohammadi des de l'esclat de les protestes de l'any passat per la mort sota custòdia de la jove Mahsà Aminí, presumptament per dur mal posat el vel islàmic.

"Des de la captivitat, la guardonada ha ajudat a assegurar-se que les protestes no disminueixin en intensitat", ha afegit el Comitè.