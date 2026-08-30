El 'no' a la UE pren avantatge a Islàndia per la mínima amb més de la meitat del vot escrutat

Europa Press/Contacto/Weng Xinyang
MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El rebuig a continuar les converses d'adhesió a la Unió Europea a Islàndia lidera un recompte d'infart, situant al 'no' (50,1%) només dues dècimes per sobre del 'sí' amb més de la meitat del vot escrutat.
Amb el 56,18 % de l'escrutini registrat, el 'no' s'imposa per un estret avantatge d'una mica més de 400 vots, inclinant la balança en contra de reprendre les converses d'adhesió a la Unió Europea estancades des de fa 13 anys.
El recompte final depèn ja únicament de quatre circumscripcions on les enquestes pronostiquen un clar rebuig a la integració europea.