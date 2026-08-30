Publicat 30/08/2026 09:11

El 'no' a la UE pren avantatge a Islàndia per la mínima amb més de la meitat del vot escrutat

Arxivo - El personal explica els vots en un centre de recompte situat en un estadi de Reykjavík, Islàndia
Europa Press/Contacto/Weng Xinyang

   MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

   El rebuig a continuar les converses d'adhesió a la Unió Europea a Islàndia lidera un recompte d'infart, situant al 'no' (50,1%) només dues dècimes per sobre del 'sí' amb més de la meitat del vot escrutat.

   Amb el 56,18 % de l'escrutini registrat, el 'no' s'imposa per un estret avantatge d'una mica més de 400 vots, inclinant la balança en contra de reprendre les converses d'adhesió a la Unió Europea estancades des de fa 13 anys.

   El recompte final depèn ja únicament de quatre circumscripcions on les enquestes pronostiquen un clar rebuig a la integració europea.

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