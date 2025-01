Nippon Steel i US Steel denuncien el bloqueig de Biden a la seva operació de compravenda

El primer ministre japonès demana al govern dels EUA que aclareixi les preocupacions "de seguretat nacional" que van argumentar la seva decisió

MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

Les siderúrgiques Nippon Steel Corporation i United States Steel Corporation (US Steel) han presentat aquest dilluns una demanda contra el bloqueig imposat la setmana passada pel president dels Estats Units, Joe Biden, a la seva operació de compravenda.

El 3 de gener, Biden va bloquejar per raons de seguretat nacional l'adquisició d'US Steel per part de la siderúrgica japonesa en una transacció valorada en gairebé 15.000 milions de dòlars (14.536 milions d'euros).

En un comunicat conjunt, totes dues companyies acusen el mandatari "d'ignorar l'estat de dret" i "guanyar-se el favor del sindicat de United Steelworkers (USW)" per "donar suport a la seva agenda política" en el que descriuen com una "ingerència política il·legal en el procés".

Una segona demanda de les dues empreses assenyala el president d'USW, David McCall, i Lourenço Gonçalves, conseller delegat de la siderúrgica Cleveland-Cliffs --que es va oferir a comprar US Steel el 2023-- per efectuar "accions il·legals i coordinades per impedir la transacció".

"Les mesures legals d'avui demostren el compromís continu de Nippon Steel i US Steel per completar la transacció", han afegit en el seu comunicat.

"Nippon Steel i US Steel segueixen confiant que la transacció és el millor camí a seguir per assegurar el futur d'US Steel, i defensarem enèrgicament els nostres drets per aconseguir aquest objectiu", resolen les companyies.

EL PRIMER MINISTRE DEL JAPÓ DEMANA EXPLICACIONS

En una compareixença davant dels mitjans aquest dilluns, el primer ministre del Japó, Shigeru Ishiba, ha demanat al govern nord-americà que expliqui els motius de la decisió de Biden, si bé ha matisat que el seu executiu manté la idea que la qüestió continua sent una qüestió exclusiva de la llei nord-americana.

"Em sembla desafortunat que existeixin preocupacions, dins del món industrial japonès, sobre futures inversions entre el Japó i els Estats Units", ha fet saber el primer ministre en unes declaracions recollides pel diari 'Yomiuri Shimbun'.

"Em sembla inapropiat fer comentaris sobre les gestions de companyies sota revisió per la llei nord-americana, però demanaré enèrgicament al govern nord-americà que prengui mesures per dissipar aquestes preocupacions", ha afegit.

"O expliquen clarament per què existeix una preocupació de 'seguretat nacional' o no servirà cap altra discussió més sobre aquest assumpte", ha resolt el primer ministre.