Nikki Haley s'agafa al 'superdimarts' per intentar frenar la previsible nominació de Donald Trump

Trump confia en tancar la seva nominació en una cita clau del calendari electoral d'Estats Units

Quinze estats i el territori de Samoa Americana repartiran un terç dels delegats republicans

MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -

Els Estats Units celebren avui el 'superdimarts', el gran dia al calendari de les primàries en el qual fins a quinze estats organitzaran les seves respectives votacions de manera simultània per definir als seus candidats a la Casa Blanca, sent la contesa republicana la qual acapara tota l'atenció aquest any.

Nikki Haley arriba a aquest dimarts amb la difícil tasca de frenar a Donald Trump, la nominació del qual sembla gairebé tancada. L'exgovernadora de Carolina del Sud té la seva última oportunitat de reduir la bretxa que els separa després d'una mediocre carrera per la nominació republicana fins al moment.

Actualment l'expresident compta amb 244 delegats per 43 Haley, que confia en revertir la situació guanyant-se el favor d'estats amb votants republicans menys conservadors, com Massachusetts, Vermont o Virginia.

"Continuaré barallant", ha dit Haley al seu pas aquest diumenge per Vermont, després d'evitar pronunciar-se sobre la possibilitat de perdre i haver de donar suport a la candidatura de Trump, que durant totes les primàries ha mantingut un brusc to cap a ella. "És una perdedora", ha dit per menysprear el seu triomf a Washington.

"En parlar de donar suport a algú, parles de derrota i jo no penso d'aquesta manera. Quan estàs en una carrera, no penses en perdre, penses en seguir endavant. El que puc dir és que no crec que Joe Biden o Donald Trump hagin de ser presidents", ha dit en una última entrevista a l'NBC.

A més de la seva supervivència política, Haley també es juga aquest dimarts la seva supervivència financera, després que alguns dels principals suports de la seva campanya hagin anat retirant-se a mesura que Trump anava imposant-se en totes les conteses, fins a aquest diumenge a Washington.

Trump ha arrencat la setmana exultant, vaticinant que assolirà els 1.215 delegats que necessita per assegurar matemàticament la seva nominació, després d'haver aconseguit en cites anteriors importants victòries a feus com Michigan i Carolina del Sud, l'estat natal de Haley.

L'expresident lidera el recompte de vots i de delegats, havent guanyat totes les primàries fins ara, excepte la de Washington, un "pantà" sense importància, segons Trump, per qui el 'superdimarts' es presenta com un tràmit abans d'anar a pel "corrupte Joe", en referència al president Biden.

Tant és així, que més enllà dels exabruptes llançats contra el seu oponent, Trump s'ha dedicat principalment aquest cap de setmana a apuntar cap a qui considera el seu únic rival, Joe Biden. En un míting celebrat aquest cap de setmana a Carolina del Nord va insistir en els seus atacs al cap de la Casa Blanca i en el seu discurs contra la immigració que arriba mitjançanet la frontera amb Mèxic.