Nikki Haley abandona les primàries republicanes després del fracàs del superdimarts

MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

L'exgovernadora de Carolina del Sud Nikki Haley anunciarà aquest dimecres que es retira de les primàries republicanes per a les eleccions presidencials, després del clar triomf de Donald Trump en el superdimarts, que posava en joc centenars de delegats en una quinzena d'estats.

Haley, antiga ambaixadora de Trump davant l'ONU, s'havia resistit a claudicar contra el magnat en les últimes setmanes i fins i tot va arribar a prometre que no es retiraria després del superdimarts, però el fracàs en aquesta jornada clau ha acabat d'inclinar la balança i té previst comparèixer d'aquí a unes hores, segons els principals mitjans nord-americans, entre els quals 'The New York Times' o la CNN.

Haley només va guanyar a Vermont, insuficient per frenar un Trump que ja encara imparable la recta final de la campanya de les primàries i serà proclamat formalment candidat en la convenció republicana del mes de juliol. Al novembre, l'expresident es tornarà a batre novament a les urnes amb l'actual inquilí de la Casa Blanca, Joe Biden.