Nigèria.- El president de Nigèria declara l'estat d'emergència per escassetat d'aliments

MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Nigèria, Bola Tinubu, ha declarat aquest dijous l'estat d'emergència per la crisi a la qual s'enfronta el país davant l'escassetat d'aliments.

Tinubu ha aprovat diverses mesures relacionades amb la disponibilitat d'aliments i aigua, així com productes bàsics de subsistència al Consell de Seguretat Nacional, en un esforç per abordar la inflació dels aliments després de l'eliminació del subsidi al combustible.

Entre les mesures s'inclou l'entrega immediata de fertilitzants i gra als agricultors i famílies. Les autoritats, a més, han rebutjat l'agricultura estacional, indicant que "ja no" es pot tenir "el luxe" de que hi hagi inactivitat en l'agricultura.

L'assessor especial del president, Dele Alake, ha indicat que Tinubu "no és aliè a l'augment del cost dels aliments i com afecta els ciutadans". "Si bé la disponibilitat no és un problema, l'asequibilidad ha estat un problema important per a molts nigerians de totes les parts del país", ha declarat.

"Això ha portat a una caiguda significativa de la demanda, soscavant així la viabilitat de tota la cadena de valor agrícola i alimentària", ha agregat l'assessor presidencial, que ha indicat que s'han de produir aliments durant tot l'any, informa el diari nigerià 'Leadership'.

Alake ha explicat que, com passa amb la majoria d'emergències, existeixen intervencions i solucions immediates, a mitjà i a llarg termini. Així, ha anunciat que el Govern planeja assignar fons prèviament estalviats de l'eliminació del subsidi al combustible per modernitzar el sector agrícola, centrant-se a augmentar la productivitat.

El mandatari nigerià contractarà empreses per talar boscos i fer-los aptes per a finalitats agrícoles, les conques dels rius s'utilitzaran per permetre el sembrat de cultius durant l'estació seca i apostarà per mitjans de transport alternatius.