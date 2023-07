UE i EUA donen suport als advertiments de la CEDEAO contra els colpistes del Níger

La CEDEAO demana la restitució del president, Mohamed Bazoum, i no descarta l'ús de la força



MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea i els Estats Units han mostrat aquest diumenge el seu suport als advertiments dels caps d'Estat i de Govern de la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO) contra els militars colpistes del Níger.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha reafirmat "el ple compromís" de la Unió Europea a les decisions sobre el Níger preses per la CEDEAO, després d'una conversa amb el líder de l'esmentada organització i mandatari nigerià, Bola Tinubu.

Per la seva banda, el secretari del Departament d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha mostrat la seva "gran satisfacció" amb les mesures: "Recolzo el lideratge dels caps d'Estat i de Govern de la CEDEAO per defensar l'ordre constitucional al Níger. El Govern legítim, triat democràticament, ha de ser restituït immediatament", ha indicat en el seu compte de la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.

Blinken ja va reiterar el divendres el seu suport al president del Níger, Mohamed Bazoum, després que el cap de la Guàrdia Presidencial, Abdourahmane Tchiani, hagi estat nomenat líder de la junta militar instaurada després del cop d'estat de dimecres.

La CEDEAO, per la seva banda, ha suspès aquest diumenge totes les seves relacions amb el Níger després del cop i ha avisat als militars que tenen un termini de set dies per restaurar a l'ara enderrocat Mohamed Bazoum com a president del país o, en cas contrari, prendran mesures addicionals entre les quals no descarten l'ús de la força.

Així mateix, la CEDEAO també ha tancat l'espai aeri del Níger als vols internacionals i ha decretat la clausura de les fronteres terrestres amb el país i la congelació de tots els actius del país en bancs afins a l'organisme panrregional.