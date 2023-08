L'Unió Africana suspèn al Níger fins al "restabliment de l'ordre constitucional" al país

Níger se suma a països com Mali, Guinea, Burkina Faso i el Sudan, apartats per cops d'estat similars



MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Pau i Seguretat de la Unió Africana (UA) ha suspès aquest dimarts al Níger de la seva participació en l'organisme "fins al restabliment efectiu de l'ordre constitucional al país" després del cop d'estat perpetrat per l'actual líder del país, el general nigerí Abdourahmane Tchiani.

El Consell ha reiterat aquest dimarts en un comunicat la seva "condemna inequívoca" al cop militar al país, a alhora que ha "pres nota" de la decisió de la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO) d'intervenir militarment el país.

En aquest sentit, ha demanat a la CEDEAO que realitzi "una avaluació de les implicacions econòmiques, socials i de seguretat" que tindria un desplegament de les seves forces de reserva al Níger. Així mateix, el Consell ha reafirmat "la seva plena solidaritat amb els esforços de la CEDEAO" per "restablir l'ordre constitucional per mitjans diplomàtics".

El Consell de l'organisme ha instat a tots els Estats membre de la UA, així com a la comunitat internacional i als socis bilaterals i multilaterals, a "rebutjar aquest canvi de govern institucional i a abstenir-se de qualsevol acció que pugui donar legitimitat al règim il·legal del Níger".

De la mateixa forma, ha exigit a la junta colpista del Níger l'"alliberament immediat i incondicional" del deposat president Mohamed Bazoum, així com de tots els detinguts", i ha demanat que es respectin els seus drets, incloent aquells relacionats amb la seva salut i integritat moral.

El Consell també ha demanat a la Comissió de la UA que col·labori amb la CEDEAO per elaborar una llista de membres de la junta i dels seus partidaris --així com aquells implicats en la violació de drets fonamentals de Bazoum i altres detinguts-- per aplicar "sancions selectives" i "mesures punitives individuals".

MALI, SUDAN, GUINEA, BURKINA FASO I ARA NÍGER

El Níger se suma així a països com Mali, el Sudan, Guinea i Burkina Faso, suspesos del bloc per les mateixes raons. De fet, el Consell ha mostrat la seva preocupació "davant el ressorgiment" d'aldarulls militars que "comprometen la democràcia, la pau, la seguretat i l'estabilitat" al continent.

La UA va vetar a Mali el juny de 2021 en resposta al cop militar encapçalat per l'actual líder de la junta, el coronel Assimo Goita. En el cas del Sudan, l'organisme va suspendre l'octubre de 2021 al país per l'aldarull perpetrat pel president del Consell Sobirà de Transició, Abdelfatá al Burhan.

Pel que fa a Burkina Faso, la UA va decidir apartar al país africà el gener de 2022 pel cop liderat per Paul-Henri Sandaogo Damiba, després del qual va ser derrocat el president, Roch Marc Christian Kaboré. L'organisme també va fer el propi amb Guinea al setembre de 2021 davant l'aldarull liderat pel general Mamady Dumbuya.

El cop al Níger va arrencar a primera hora del 29 de juliol, quan un grup de membres de la Guàrdia Presidencial --encapçalats per Tchiani des del 2011-- van bloquejar els accessos al Palau Presidencial a la capital, Niamey, i van fer una crida als integrants de les Forces Armades i la Guàrdia Nacional a sumar-se al seu aixecament contra Bazoum, actualment empresonat.